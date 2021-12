Autorkou hry je grafička Kateřina Mošnová, která nad její výrobou strávila stovky hodin. A přitom všechno vzniklo náhodou u skleničky vína. „Přišla za mnou kamarádka, že by potřebovala náčrt deskové hry pro svou diplomovou práci,“ popisuje prvotní impulz autorka. Začala na hře pracovat a jejímu okolí se nápad líbil. „Řekla jsem si, proč ten potenciál nevyužít. Mně samotné se to líbilo. Navíc Plzeň nic podobného ještě nemá,“ říká Kateřina Mošnová, která paradoxně není plzeňskou rodačkou. Pochází ze Šumavy a do Plzně přišla před osmi lety kvůli škole a práci. A už tady zůstala. „Plzeň mě oslovila a líbí se mi tady opravdu hodně. A podle mě si podobnou hru zaslouží,“ míní Katka.