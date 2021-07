"Spousta práce, ale pro mě také ohromný relax. Každý obraz je originál a nikdy nevím dopředu co budu přesně dělat, jaký bude motiv," říká Dita Ryplová z Kraslic.

Obraz z licí pryskyřice láká mnohé tvořivce. Probarvené pigmenty dávají stejné možnosti jako akrylátové barvy. Obraz již není dále třeba finálně upravovat, protože samotná pryskyřice je finálním povrchem.

Autorka se začala už dokonce pouštět do náročnějšího tvoření, kterému se ve světě říká Geode Art. Pigmenty do pryskyřic nabízí nepřeberné množství a kombinace barev.

"Základem je křišťálová pryskyřice, barevné pigmenty a drcené barevné sklo. Geode Art vytváří a napodobuje různé drahé kameny či minerály v jejich řezu," říká autorka. V některých obrazech jsou kamínky, do jiných zase Dita zakomponovala koupené krystaly. Práce na takovém obrazu může trvat i měsíc.

"Je třeba si připravit desku, obrousit, naimpregnovat, nanést základní barvu. Poté nalepím kamínky. Je to proces, při kterém si uspořádám jakýsi tvar podle svých představ. Pak přijde na řadu pryskyřice a po ní lití barev. Právě při něm dochází k vytváření barevných obrazců, které částečně ovlivní nalepené kamínky, částečně je to dílo okamžiku, někdy ovlivním tok barev fénem," směje se autorka. Zároveň potvrzuje, že to je pro ni velký relax a radost. A zkoušet svou svou kreativitu začínají, i když zatím jen s obrázky, i její dvě dcery Sára a Denisa.