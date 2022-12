"Za týden jsme vyrobili sedm tisíc klobás a jsou pryč. Děláme obyčejné, pikantní, pálivé i ty s hovězím masem. Lidé si je oblíbili a tak máme napilno. Lidé se ptají i na uzené buřty, ze kterých chtějí dělat utopence, ale v předvánočním shonu je nestíháme vyrábět. Máme ale v nabídce ty naše už naložené, takže lidé o oblíbenou pochoutku nepřijdou. Podařilo se mi vychytat myslím výborný nálev a stojí za to. K tomu je v nabídce řada dalších produktů. Vše, co je s přívlastkem šindelovský či šindelovská je domácí výroby od nás," popisuje Petr Bušek, za jehož pochoutkami jezdí lidé ze širokého okolí. Jak říká, dělají masné výrobky poctivě, jinak by je to ani nebavilo. "Prostě maso, voda, koření. A lidi si k nám cestu najdou. Kromě řeznictví prodávají ještě ryby ze svých sádek. I tam jsme začínali úplně od nuly," říká Bušek, který vyučeným řezníkem není, ale lásku k masu a rybám nezapře.