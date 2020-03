Stavební úpravy, které jsou naplánovány v ulici J. K. Tyla, začínají. Rekonstrukce čeká nejen komunikaci, ale také vodovod a kanalizaci.

Tylovu ulici v centra města rozkopají dělníci. | Foto: Město Sokolov

Stavba je rozdělena na dvě etapy. První v rozsahu od Lobezského potoka po křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého začne 4. března a potrvá do konce června. Realizace stavby je spojena s dopravním omezením v ulici J. K. Tyla, v první etapě od Lobezského potoka po křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého. V tomto rozsahu bude tato část ulice uzavřena a bude omezena dopravní obslužnost a možnosti parkování v ulici J. K.Tyla a přilehlých komunikacích. Druhá etapa stavby v rozsahu od křížení ulice J. K. Tyla s ulicí Maxima Gorkého do napojení na Rokycanovu ulici bude realizována od konce června do konce srpna.