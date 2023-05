S okolím nejen Medardu, ale i dalšího z jezer v blízkosti Sokolova má velké plány skupina SUAS Group a Sokolovská uhelná. Poblíž jezera Michal u Sokolova vznikne oáza rekreačního bydlení. A to mnohem dříve než plánované projekty na Medardu. Půjde o 120 malých domků pro sezónní rekreaci, případně celoroční využití. Stát budou nad cyklostezkou do Hruškové. Objekty, které nebudou zděné, budou mít výhled na vodní hladinu a zaberou šest hektarů v minulosti rekultivované plochy. Podle vedení společnosti se tak rozšíří možnosti individuální rekreace pro obyvatele Sokolova a okolí. Zalíbení v tomto typu obydlí prý mohou najít i senioři či mladé páry.

Jak bude vypadat okolí jezera Michal | Video: Cichocki Roman

„Zatím uvažujeme o dvou typech domků lehké konstrukce, tedy bez vyzdívání, které budou mít asi 25 metrů čtverečních podlahové plochy, případně 50 až 55 metrů čtverečních. K jejich vybudování bude snaha použít materiály blízké přírodě a objekty by měly být maximálně energeticky úsporné. Z toho důvodu počítáme s možností jejich uzpůsobení pro instalaci solárních panelů, v případě větších domků i s instalací tepelného čerpadla. Stavební příprava bude zaměřena také na komunitní energetiku, tedy sdílené využívání energie,“ vysvětluje Stanislav Dohnal, který má na starosti investice skupiny SUAS GROUP. Objekty vyrostou na parcelách o rozloze 400 metrů čtverečních. V současnosti probíhá projektování a příprava podkladů tak, aby bylo možné v letošním roce dospět k úspěšnému absolvování územního řízení a získání stavebního povolení. V místě je třeba v první řadě vybudovat kanalizaci, komunikace, přípojky elektrické energie a následně zahájit stavbu domků.

Skupina přitom ještě zvažuje, zda se vydá cestou vývoje vlastního domku typu tiny house, který je dnes velmi populární v Evropě i ve světě, a to zejména pro nízké pořizovací náklady i energetickou úspornost. „Chceme tímto způsobem zasídlit rekultivovaný pozemek po těžbě a dát ho lidem do užívání. Poptávka po tomto typu rekreačního, ale možná i celoročního bydlení, u nás stále narůstá. A okolí jezera Michal přímo vybízí k tomu, aby zde lidé našli klid, mohli tady odpočívat po práci, využívat pozemek jako zahrádku. Dokážeme si ale také představit, že tato nabídka osloví například mladé páry, které ještě nemají děti a stačí jim menší prostor, nebo naopak seniory, kteří nepotřebují velký byt v centru města,“ upřesňuje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a společnosti Sokolovská uhelná.

Proti chystanému uzavírání pošt vedou města na Sokolovsku marný boj

Domek v menší variantě by nabídl kuchyňský kout, otevřený vnitřní prostor a terasu. Větší domek by pak měl jeden pokoj navíc. V další fázi přípravy záměru se taktéž bude diskutovat o možnosti, že by lidé mohli domky s pozemkem získat do dlouhodobého pronájmu, což by byla pro zájemce finančně příznivá varianta. Vedení společnosti mluví o maximální ceně 15 tisíc korun za měsíc. Vše ale bude záležet na typu domku a jeho energetické náročnosti. To vše bude společnost konzultovat s případnými klienty.

"Dalším projektem, který vzniká, je ten s pracovním názvem Michal Sever. Jde o druhou stranu jezera a pozemek vedle parkoviště. Tam by v budoucnu chtěla společnost postavit rodinné domy s 80 metry čtverečními užitné plochy a pozemkem zhruba 300 metrů čtverečních. V nich by mohli bydlet mladé rodiny s dětmi, mladí absolventi vysokých škol, lidé chybějících profesí, které SUAS GROUP potřebuje či chybějící lékaři, policisté a další," řekla dotační manažerka společnosti Petra Baumannová.

Lidé byli při sbírce potravin štědří. Stále však chybí drahá kojenecká strava

Tam by chtěla skupina SUAS Housing praktikovat systém nazvaný Nájmem k vlastnímu. Inspirovali se v Anglii, kde systém Rent to Buy funguje již řadu let. Prvotní je nájemní smlouva, která by byla na 80 procentech běžného nájmu. Byla by na 10 let s tím, že pátým až desátým rokem by si mohl nájemník domek odkoupit. Pokud se tak rozhodne, vrátí se mu 10 procent z celkového zaplaceného nájmu. A to není vše. Při samotné koupi pak dostane od společnosti ještě další 10 procentní slevu z ceny. Řada mladých lidí totiž potřebuje bydlet ihned, avšak nedosáhne na hypotéky. "Hypotéka je dnes pro mnoho lidí málo dostupný luxus," potvrdil Tomek.