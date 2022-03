"Od pondělí 7. března si budou moci lidé vyzvednout na radnici parkovací karty. Na jednu domácnost bude vydána jedna. Kdo o ní bude mít zájem, musí kromě jejího vyzvednutí splnit další dvě podmínky. Musí být vlastníkem motorového vozidla a mít bydliště v této ulici. Po spuštění rekonstrukce koncem března, by nikdo jiný neměl na této odstavné ploše parkovat," říká místostarosta Sokolova Jan Picka. Na parkoviště se vejde zhruba 70 aut plus několik parkovacích míst pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Kolik bude zájemců město zatím neví. Zároveň upozorňuje, že parkovací karta nezajišťuje automaticky místo. Pokud bude více než sedm desítek zájemců, zaparkuje s kartou ten, který dříve přijede. Parkoviště je hlídané kamerovým systémem. Další plochou je parkoviště u gymnázia, které je placené pouze přes den. Zvažovaná varianta parkování na Starém náměstí nevyšla. Podle vedení města k ní nevydal souhlasné stanovisko dopravní inspektorát.

"Od pošty na Starém náměstí je to k parkovišti u gymnázia zhruba 650 metrů. Celou akci spustíme zhruba na konci března. Hned jak dojde k podepsání smlouvy se zhotovitelem a následnému převzetí staveniště," dodal Picka. Zvažováno bylo i možné parkování přímo v areálu kláštera. Tam však hrálo proti několik faktorů. Musela by se zajistit nonstop služba, která by hlídala vjezd a výjezd z objektu. Dále nechtělo město řešit možné komplikace s případnými pojistnými událostmi uvnitř areálu. Musely by se také odložit Slavnosti piva a komplikace by nastaly i při zářijovém pochodu horníků. A dalším argumentem je i plánovaná rekonstrukce zdi objektu. Přímo v klášteře nyní funguje jedno z očkovacích center v kraji. Bude tam zhruba do poloviny dubna. Od května se ve vnitřních prostorách mohou opět rozjet kulturní akce.

"Upozorňujeme, že podobně vstříc při rekonstrukci vozovky jsme lidem s parkováním vyšli poprvé. Dříve si museli náhradní parkovací plochy hledat sami," dodal Picka.

Kompletní rekonstrukce jednosměrné vozovky vyjde na 11,3 milionu korun. O opravě komunikace rozhodovali i sami obyvatelé. V roce 2019 město hodilo všem lidem bydlícím v ulici Lidické nábřeží do schránky anketní lístky se dvěma otázkami. V té první se ptali lidí, zda souhlasí s celkovou rekonstrukcí vozovky, při které tam nebudou moci půl roku parkovat. A druhá byla, zda jim stačí udělat jen nový plynovod a drobné výspravky silnice. Drtivá většina lidí chtěla kompletní rekonstrukci vozovky," uvedl Picka. Začínat se bude v místech za železářstvím a končit na křižovatce u Domu seniorů. Ulice však bude uzavřena celá, už od finančního úřadu.

Vozovku čeká kompletní rekonstrukce včetně vybudování dešťové kanalizace. Při pracích tam budou zároveň nainstalovány podzemní kontejnery. "Sehnat místo na parkování se i před rekonstrukcí rovnalo zázraku. Odpoledne absolutně bez šance. Silnici je třeba udělat, propadá se, je to tankodrom," řekl jeden z místních Luboš Litvák. Dobrou zprávou pro řidiče je fakt, že mezi panelovými domy vznikne další plocha na parkování pro 16 aut.

Vedení města zároveň avizuje, že na Lidické nábřeží budou moci i nadále zajíždět vozidla Integrovaného záchranného systému. Bude to prý za ztížených podmínek, ale půjde to. V lokalitě sídlí také Dům pro seniory, ke kterému je však přístup i z druhé strany, od kláštera.