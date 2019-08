Kynšperk nad Ohří – Nejen pro vegetariány je určen v pořadí již třetí bezmasý piknik u kynšperské lávky Vegget 19.

Jí se to, co kdo přinese, podmínkou je pouze, že půjde o jídlo vegetariánské, případně veganské, zkrátka žádné maso. „Čili mléčné výrobky, vejce nebo třeba med povoleny,“ s úsměvem poznamenala organizátorka vegetariánských pikniků Kateřina Veselá. „Vaří vždycky všichni. Kdo chce, připraví si nějaký svůj recept a pochlubí se výsledkem. Připravíme stůl, na němž budou všechna přinesená jídla. Pak každý může ochutnávat, a pokud ho něco zaujme, doptá se, kdo to připravil, a od něj se dozví i recept,“ popsala, jak to na pikniku chodí.