Vzít na sebe dres a jít fandit s partou českým hokejistům někam do hospody? Kdepak! Manželé Lenka a Libor Jiříčkovi z Klatov, rodiče jednoho z velkých talentů českého hokeje Davida Jiříčka (18), sledují zápasy mistrovství světa v hokeji ve Finsku nejraději v obýváku. „S manželem se díváme doma, preferujeme být u toho sami, maximálně s mladším synem Adamem. Nechceme ani, aby k nám chodila rodina, protože jsme hodně nervózní. Že bychom šli fandit třeba do hospody, to určitě ne,“ přiznává maminka mladého hokejisty, který se na svém prvním šampionátu dospělých nesmazatelně zapsal do historie českého hokeje. Díky gólu vstřelenému Velké Británii se stal nej-mladším českým obráncem, který skóroval na hokejovém mistrovství světa.

„Pro Davida to není první velká akce. Má za sebou mistrovství světa dvacítek či osmnáctek, hrál na Karjala Cupu. Ale tohle je zatím vrchol jeho kariéry, proto ta nervozita. Máme strach, aby něco nepokazil a hodně to prožíváme,“ přiznává Jiříčková a dodává: „Při sledování televize nemáme žádné rituály, ani předměty pro štěstí. Normálně si sedneme a snažíme se předstírat, že jsme úplně v pohodě, že o nic nejde. Ale ty nervy nás vždy doběhnou.“

Ji i jejího manžela těší pozitivní reakce veřejnosti. Hodně jich zaznamenali už v době Davidovy nominace na šampionát. S gratulacemi přispěchali i lidé, od nichž to nečekali, např. bývalá učitelka Davidova otce.

Se synem, kterého přivedli k hokeji už v jeho třech letech, si Jiříčkovi po celou dobu šampionátu volají. „Jsme v kontaktu každý den, víc, než když je doma,“ směje se Jiříček starší. „My jemu nevoláme, protože nevíme, co má zrovna za program a nechceme rušit, ale on nám volá každý den. Probíráme ale spíše obecné věci. Třeba o tom, co se děje v kabině, nebo jaké zrovna prožívá emoce, moc nemluvíme,“ doplňuje Davidova matka.

Teď se Jiříčkovi chystají na čtvrteční čtvrtfinále s Německem, které ale nemohou sledovat společně doma. „Pracovní povinnosti mě zavedou mimo Klatovsko, a tak se kouknu na plátno. Věřím, že uspějeme a postoupíme. Pokud se to podaří, poletíme do Finska na sobotu a neděli,“ prozrazuje Libor Jiříček. Pokud by se skutečně zadařilo a David by přivezl do Klatov medaili, speciální odměna by ho nečekala. „To nemáme ve zvyku. Davidovi největší radost udělá, když se sejde rodina, uděláme si třeba grilovačku a povídáme si,“ uzavírá Lenka Jiříčková, která s manželem věří, že Davidovi i jeho parťákům to letos po letech „cinkne“.