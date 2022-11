Jde o čtyřhodinový závod pro běžce a pěší. Připraven bude zhruba pětikilometrový terénní okruh. Závodní čas jsou čtyři hodiny. Startuje se v pátek 11. listopadu od 18. hodin u hasičárny v Jindřichovicích. Registrace bude spuštěna na místě o hodinu dříve nebo přes www.zivesokolovsko.com. Vítězí závodník, který během čtyř hodin zdolá tento okruh nejvíce krát. Na poslední okruh bude závodník vpuštěn ve 21.45 hodin. Soutěžit budou muži, ženy, a to jak v běhu, tak v chůzi. Tradičně v závodě nechybí canicross a dogtrek. Startovné je při registraci a platbě předem 200 korun, na místě 300korun a obyvatelé Jindřichovic platí rovnou stovku. Děti do 15 let se mohou zúčastnit zdarma.