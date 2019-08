Sokolov - Budoucí vojáci zatím v Karlovarském kraji studovat nebudou. Od nového školního roku se tu na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově (ISŠTE) měl otevřít 1. ročník pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

Nábory vojáků budou pokračovat i v nadcházejícím školním roce. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Nepodařilo se ho ale naplnit, a tak se otevření odkládá. Krajský úřad má ale velký zájem, aby pobočka v kraji existovala, proto podle vyjádření zastupitelů kraje rozhodně úsilí o její zřízení nevzdávají. „Bohužel pro letošní rok se nepodařilo nabrat potřebný počet studentů,“ potvrdil krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. Podle jeho slov kamenem úrazu byly fyzické testy, které uchazeči nesplnili. Kraj má o pobočku vážný zájem. Proto podniká kroky, aby se to povedlo o rok později. „Nevzdáváme to, čekáme na vyjádření ministra obrany. Sešli jsme se s brigádní generálkou Armády ČR Lenkou Šmerdovou a bavili se o možnostech, jak bychom školu nastartovali. Dohodli jsme se, že by mohli polevit ve fyzických přijímacích testech,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis. S tímto krokem souhlasí i Pavel Janus, ředitel ISŠTE, kde má pobočka sídlit. „Jestliže jdu studovat nějakou školu, tak k tomu přistupuji tak, že si určité návyky tam upevním. Ne že tam přijdu jako hotový zdatný voják,“ říká Janus.