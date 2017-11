Učitelé mají být v praxi připraveni na napadení ozbrojeným pachatelem

Sokolov – Ve stresu je těžké i zastrčit klíč do klíčové dírky. To si na vlastní kůži vyzkoušeli učitelé osmi jihočeských škol, které se zapojily do pilotního projektu Ozbrojený útočník.

Sokolovské centrum prevence při MPFoto: Deník / Cichocki Roman

A právě odborníci z řad policistů, zdravotníků a krajských preventistů přijeli své zkušenosti předat na 250 zaměstnancům sokolovských škol. Stejný projekt chce v Sokolově představit a uvést do praxe tamní městská policie. „Musíme si všichni uvědomit, že v dnešní době už je nutné řešit otázky, kdy a kde se toto může stát. Násilí a zloba u jednotlivců jsou aktuální, a to nejen v zahraničí, ale můžou se spustit i velmi blízko nás a my musíme být připraveni,“ říká vedoucí oddělení prevence kriminality MP Hana Procházková. A jak dokážou pedagogové reagovat a jaká je jejich akceschopnost? „To je velice individuální. Jsou na tom různě i věkem a samozřejmě i psychicky. Záměrně jsme vyprovokovávali různé stresové faktory. Každý se chová jinak. Dokud krizové situace probírají teoreticky, je to celkem jednoduché a jasné. Když ale přejdeme do praxe, střílí se, je všechno mnohem složitější. A učitel samozřejmě má ve škole zodpovědnost za své žáky a musí se o ně postarat. Mnozí byli sami ze svých reakcí překvapení. Věřím, že po našem školení si zaměstnanci škol uvědomili, že tohle je jen začátek, a že pokud chtějí umět správně reagovat, je to hlavně o soustavnosti a o postupném zdokonalování. Kolik tomu dál věnují úsilí a času, je hodně na ředitelích škol a také na zřizovateli,“ uvedl za policii příklad z jihu Čech Martin Kukačka. ČTĚTE TAKÉ: Spolujezdec hodil pod zasahující vůz hasičů skleněnou láhev Cílem projektu v Sokolově bylo upozornit, že i na tyto věci a způsoby napadení škol by měly být školy preventivně připravené. „Důležité je s učiteli tuto situaci alespoň jednou ročně secvičit, stejně jako při nácviku požáru ve škole, protože na ně spoléhají rodiče žáků, že budou vědět, co mají dělat. Projekt představuje výčet nastavení vedoucí k minimalizaci rizik útoku ve školách směrem k ochraně žáků, učitelů a personálu školy,“ dodala Procházková. Projekt nazvaný Ozbrojený útočník ve škole, který připravuje učitele na možný ozbrojený útok, ocenilo i Ministerstvo vnitra. V jižních Čechách pokračují a připravují pro ředitele škol návod, jak vést vlastní cvičení, spustit web, prověřují se již zacvičené školy a přistoupilo se i k zapojení žáků do nácviku.

Autor: Roman Cichocki