Půjčené dražší pomůcky, které na školách nemají. Učitelé na opačné straně katedry. Sdílení výukových materiálů či vzorové experimentální sady chemiků. Základní škola Švabinského v Sokolově se zapojila celostátního projektu Elixír do škol, a to v oblasti chemie. Cílem projektu je vytvoření vzdělávacího centra zřízeného při této škole. To má zajistit lektorskou činnost v oblasti nových metod při výuce chemie pro pedagogy ze škol v Karlovarském kraji.

Učitelé v rolích žáků i dražší školní pomůcky. Výuka chemie má zaujmout.