Už čtvrtou sochou krále Karla IV. se od 7. května mohou na svém území pyšnit Karlovy Vary. Stojí na Divadelním náměstí, které má v budoucnosti projít celkovou proměnou. Realizaci nové sochy inicioval club Rotary, který na ni uspořádal také veřejnou sbírku. Podle usnesení vedení města to neměla být záležitost Karlových Varů, které se na tom nemělo ani finančně podílet. Přesto ale město část peněz, které vloni vybíralo na vstupenkách v rámci Karlovarského kulturního léta (KKL), na sochu věnovalo. Autorem originální sochy je Michal Gabriel.

Po dlouhých šesti letech mohou od 5. května nejen návštěvníci, ale i obyvatelé Karlových Varů obdivovat ojedinělé tryskající karlovarské Vřídlo ve Vřídelní kolonádě. Kvůli havarijnímu stavu objektu muselo na jaře roku 2016 dočasně změnit umístění a bylo provizorně instalováno ven před kolonádu. Podle původních plánů měla přitom tato improvizace trvat přibližně jeden rok.

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) připomněla, že Vřídlo, které má teplotu 72 stupňů Celsia, je vůbec nejteplejším pramenem v České republice. "Takže už jen tím jsme velmi výjimeční. Gejzír této horké vody zakrývalo od 16. století mnoho staveb, ať už to byla barokní budova, litinová, nebo také dokonce provizorní dřevěná kolonáda. Dnešní kolonádní stavba je od architekta Jaroslava Otruby a její stavba byla zahájena v roce 1969 a byla dokončena v roce 1975. A co se týče tehdejších finančních prostředků, tak stála přibližně 55 milionů korun," pronesla primátorka.

Červen

Stavbou roku v kraji se stala loketská dvorana, u veřejnosti vyhrál bečovský hrad

21. ročník ankety Stavba roku Karlovarského kraje vyhrála Městská dvorana v Lokti, tedy co se týče hlasování odborné poroty. Vítězem mezi obyvateli kraje se stala rekonstrukce bečovského hradu, konkrétně Pluhovského paláce, která získala přibližně jednu čtvrtinu z odevzdaných hlasů, volilo ji 1017 lidí z celkových 4315. Bečovský hrad získal ovšem i další ceny. Obsadil druhé místo u odborné poroty a dostal i ocenění od hejtmana Petra Kulhánka. Kategorii doposud nerealizovaných projektů vyhrálo u odborné poroty karlovarské Divadelní korzo, mezi lidmi pak Dům sedmnácti bylin v Abertamech, který získal 536 z celkově odevzdaných 2393 hlasů.

V Jižním lomu našli mrtvolu muže. Vražda, tvrdí bezdomovci

Vykradené garáže, černé skládky, bezdomovci a nově i mrtvola muže. To vše se objevilo v nechvalně proslulé lokalitě Jižní lom v Sokolově. Mrtvého muže s rozbitou hlavou tam našli 18. června. Bezdomovci v Sokolově mluvili o vraždě. "Na místo události jsme vyslali dvě posádky. Po příjezdu záchranáři našli muže, který bohužel utrpěl zranění hlavy, která byla neslučitelná se životem. Jednalo se o muže ročník 1986. Záchranáři poté vyrozuměli koronera," řekl mluvčí záchranné služby Radek Hes.

Později policisté zadrželi šestatřicetiletého muže z Lounska, kterého obvinili z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti.

Během necelých dvou dní se ochladilo o 34 stupňů Celsia

První letní den byl mrazivý. Alespoň tedy v lokalitách Karlovarského kraje, které jsou známé svými nízkými teplotami. "Zatímco v neděli vystoupala teplota na 34,1 stupně Celsia, v úterý ráno zaznamenaly přístroje minus 0,1 stupně Celsia," potvrdil údaje z meteorologické stanice Rudolf Kovařík ze Šindelové na Kraslicku. Během necelých dvou dní se tedy ochladilo o 34 stupňů Celsia a první letní den šla teplota v Šindelové pod bod mrazu.

Cheb se pyšní zbrusu novým přírodovědným centrem za víc než 30 milionů korun

V areálu Domu dětí a mládeže Sova byla dokončena stavba nového přírodovědného centra za 35 milionů korun. Městu se na jeho vybudování podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 milionů korun. „Jedná se o moderně pojatý objekt s prosklenou čelní stěnou, který je zapuštěn v terénu a byl přistavěn k původnímu objektu stájí. Je v něm jak tropická část s vnitřním skleníkem, tak terarijní a botanická sekce,“ sdělila mluvčí Chebu Simona Liptáková.

Karlovarsko trápila tropická vedra

Tropická vedra sužovala kolem 19. června Karlovarsko. Překročila i hranici 35 stupňů Celsia. V Tašovicích na místě, kde je naprostý stín, místo je chráněno i stromy, teploměr 19. června v 10 hodin dopoledne ukazoval už 28 stupňů, v pravé poledne něco málo přes 30, ve 14 hodin 32 stupňů, to stejné v 16 hodin, v 18 hodin klesla teplota na 30 a ve 20 hodin na 27 stupňů Celsia.

Červenec

Začal 56. MFF Karlovy Vary

Sto sedmdesát filmů, porce kulturních akcí a probdělé noci. To je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF), jehož 56. ročník v začal 2. července. Po dvou letech, kdy se mezinárodní filmový festival podřizoval covidové pandemii a jeden ročník vir dokonce zrušil, se filmová přehlídka do lázeňského města vrátila v plné síle. Letošní festival se ale nevyhnul změnám. Zůstal červený koberec, po němž se v pátek prošly a s filmovými fanoušky zdravily hvězdy stříbrného plátna, ovšem na následný zahajovací ceremoniál už hosté MFF vstupovali do nově opraveného hotelu Thermal. Mezi hlavní hosty 56. ročníku patřil Geoffrey Rush, australský herec a držitel Oscara, který si převzal hlavní křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dále pak americký herec Benicio del Toro, který získal cenu prezidenta MFF nebo americký herec a režisér Liev Schreiber. Ocenění za celoživotní přínos české kinematografii si odnesl známý český herec Bolek Polívka.

U Habartova řidič podlehl zraněním, žena uhořela

K tragické dopravní nehodě došlo 7. července u Habartova na Sokolovsku. Osmdesátiletý řidič osobního automobilu značky Škoda nezvládl zatáčku, auto se po nehodě převrátilo na střechu, skončilo v potoce a začalo hořet. "Řidič osobního automobilu při projíždění pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a následně vjel na travnatou plochu. Poté přední částí automobilu narazil do zábradlí mostu," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva. "Po tomto nárazu vozidlo sjelo z mostu do koryta Radvanovského potoka a v něm zůstalo přetočené na střeše. Po chvíli došlo k zahoření osobního automobilu. Při dopravní nehodě utrpěli zranění neslučitelná se životem osmdesátiletý řidič osobního automobilu i jeho pětasedmdesátiletá spolujezdkyně. Oba na místě svým zraněním bohužel podlehli. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření," dodal.

Dva půltunové kameny spadly na silnici do Vojkovic

Prudké svahy, které lemují silnice na Karlovarsku, opět ukázaly, že nejsou právě vždy zcela bezpečné. Nad komunikací z Velichova do Vojkovic se totiž uvolnily dva obří kameny. Událost naštěstí neměla větší dohru.

"Hrubým odhadem vážily půl tuny. Na místě jsme zastavili provoz a provedli průzkum svahu. Správce komunikace rozhodl o instalaci výstražných dopravních značek," informoval mluvčí hasičů Martin Kasal.

Nemocnice evidovala množství případů spojených s extrémně horkým počasím

Zvýšený počet případů spojených s extrémně teplým počasím, jako je kolaps, evidovala v červenci Karlovarská krajská nemocnice (KKN). „Nejčastěji se tato situace týká starších a nemocných osob přes šedesát let, a to z toho důvodu, že většinou nedodržují pitný režim. Dále tento neblahý trend evidujeme u sportovců, kteří přecení své síly, zkolabují nebo mají nehodu či úraz. Někteří sportovci si pohyb nedokážou odepřít ani v těchto vysokých teplotách, chtějí trénink stůj co stůj zvládnout. U malých dětí zase špatně funguje termoregulace. Je nutné, aby na to rodiče brali zřetel,“ uvedla mluvčí KKN Markéta Singerová.

Spisovatel Vladimír Páral se stal čestným občanem Mariánských Lázní

Spisovatel Vladimír Páral, který v roce 2022 oslavil 90 let, získal za dlouhodobou popularizaci města a u příležitosti jubilea čestné občanství Mariánských Lázní. Slavnostní akt proběhl před zahájením oblíbené akce Knižní lázně, která se konala od 29. do 31. července.

Srpen

V Chodově se začala stavět nová železniční budova

Správa železnic uzavřela smlouvu na novostavbu výpravní budovy ve stanici Chodov. Celkové náklady jsou 34,5 milionu korun. Nová budova bude umístěna nedaleko vstupu do podchodu vybudovaného v rámci modernizace nástupišť. Na místě současného nádraží vznikne točna a stání pro autobusy. Stavba bude navržena ke spolufinancování z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) Evropské unie. Zahájila v srpnu a její dokončení se předpokládá v říjnu příštího roku.

S tímto místem se počítalo už při výstavbě peronů a modernizaci stanice. Nová budova bude podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové oproti té současné jako z jiného světa. „Objekt bude jednopodlažní, energeticky úsporný. Je navržen z větší části celoprosklený, s hliníkovými profily a bezpečnostním zasklením včetně stínících žaluzií,“ popsala mluvčí.

Vlci zabili ovci na Žluticku

Vlkům se na Karlovarsku daří. Nezdržují se už jen v oblasti mnohdy nepřístupných Krušných hor, ale svá teritoria rozšiřují i do vnitrozemí. Zardousili tak jednu ovci Ivaně Pánkové, která hospodaří na ekofarmě Epona ve Žluticích. Farmářka ale jako daleko větší zlo pro její stáda vidí v neukázněných majitelích psů, kteří nerespektují její pastviny a psy nechají na bezbranném dobytku trénovat. Stejně jako jiní zemědělci z Karlovarska se i Ivana Pánková snaží svá stáda před divokou zvěří chránit a vlky bere jako součást přírody. Jedna z hlavních koordinátorek vlčích hlídek v Krušných horách Štěpánka Kadlecová z Hnutí Duha přístup místních farmářů kvituje. Místo toho, aby jim vyhlásili válku, přijali je a snaží se naučit s nimi žít. Řada zemědělců si kvůli tomu pořídila dokonce speciální psy, a Ivana Pánková není výjimkou. "Byla to moje chyba. Zaháněla jsem večer ovce domů a jedna se zpozdila. Přišla jsem na to až ráno, že jedna chybí, večer jsem je zapomněla spočítat. Vypla jsem elektrický ohradník a ona zůstala sama na pastvě. Vlci museli vědět, že jsem elektrický plot vypnula, evidentně si na to počkali. Druhý den jsem ovci našla v lese," uvedla farmářka.

Ve vojenském prostoru Hradiště hořelo, zásah komplikovala nevybuchlá munice

Deset jednotek hasičů se snažilo zdolat rozsáhlý požár trávy a dřevin ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku. Zásah je podle mluvčího hasičského sboru Karlovarského kraje Martina Kasala velmi komplikovaný. "Požár zatím zasáhl plochu velkou přibližně tři hektary. Do prostoru požáru ale nemohou hasiči vstoupit kvůli možné nevybuchlé munici, která se v Hradišti nachází. Na místo jsme si proto vyžádali k hašení vrtulník, další zásah je možný pouze ze zpevněných cest podél místa požáru," informoval mluvčí Kasal. Ve vojenském prostoru byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu.

