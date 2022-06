Už téměř 15 tisíc ukrajinských uprchlíků prošlo od začátku března Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině v Karlových Varech. Řadě z nich přitom v této době končí ubytování, které jim zprostředkovaly mnohé hotely a penziony v Karlovarském kraji. Redakce Deníku už v květnu upozorňovala, že do konce května má tato ubytování podle oficiálních čísel opustit pětistovka uprchlíků, další pětistovka má přibýt ke konci června, přičemž jak konstatoval krajský úřad, náhradní kapacity by neměly být dostačující. Situace ale podle aktuálních informací nemusí být až tak kritická. Ukrajinští uprchlíci totiž nemají o opětovné zprostředkovaní ubytování až takový zájem. Mnoho z nich se totiž už začalo vracet do své rodné vlasti.

"Ke konci května opustilo své dočasné bydlení 299 osob, přesto jsme po tomto datu nezaznamenali o reubytování zvýšený zájem. S koncem měsíce června předpokládáme přibližně 1000 osob k reubytování s tím, že v tuto chvíli jsme schopni zajistit volnou kapacitu jen pro přibližně polovinu z nich," reagovala Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje.

"S ohledem na to, že očekávaná poptávka po opětovném ubytování uprchlíků nebyla s koncem měsíce května naplněna a vycházíme-li z informací ubytovatelů, že sami uprchlíci si aktivně vyhledávají ubytování a nebo se vrací zpět na Ukrajinu, nepředpokládáme, že bychom měli s koncem června nedostatek volných ubytovacích kapacit," doplnila Čmoková.

Podle neoficiálních čísel pobývalo ještě během května v hotelích a penzionech asi tři tisíce uprchlíků. Řada z nich by si ráda našla své vlastní bydlení, za které by chtěla standardně platit, jenomže není z čeho vybírat. Byty k pronájmu v regionu nejsou. "Běženci by si chtěli pronajmout byty, my jim ale nemáme co nabídnout. Kolegové obcházejí realitní společnosti, ale bez úspěchu - nabídka není žádná," konstatoval před časem ředitel organizace Člověk v tísni Karlovy Vary Jan Němeček.

Náhradní kapacity, které kraj běžencům nabízí, jsou v jednom mariánskolázeňském hotelovém řetězci, část lůžek uvolnilo město Kraslice, další kapacity se nacházejí v nevyužitých školních zařízeních Karlovarského kraje, jako jsou například domovy dětí a mládeže.