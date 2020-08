Ulice J. K. Tyla je jednou z nejfrekventovanějších ulic v Sokolově. Její oprava stále není dokončena. Nachází se v samotném centru u obchodního domu Perla. Také vede kolem bytového komplexu Ohře, kde má navíc ordinace řada lékařů.

Takto rekonstrukce probíhala | Foto: Deník / Roman Cichocki

Pokud se oprava nestihne do konce letních prázdnin, přibude další problém. Na konci ulice je totiž největší střední škola v Karlovarském kraji, ISŠTE. Vedení města slíbilo, že rekonstrukce bude dokončena do 31. srpna. V ulici se neměnil pouze povrch, ale dělníci šli takzvaně do hloubky, kde jsou inženýrské sítě. Své přípojky a vedení tam měnila i vodárenská společnost.