Že studovat se dá i v seniorském věku, dokazuje každoroční zájem o obory Univerzity třetího věku (U3V), která pod hlavičkou Západočeské univerzity v Plzni otevírá své brány na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov (ISŠTE).

Univerzita třetího věku na ISŠTE Sokolov. | Foto: repro Deník

Už jen pár dní zbývá do zahájení zimního semestru, univerzita přesto nabízí ještě pár volných míst v některých oborech. „Nově letos otevíráme Dějiny vědy a techniky, Chemii v běžném životě a Počítače pro mírně pokročilé. Do všech je ještě možnost se do konce září přihlásit,“ informovala administrátorka U3V Lucie Kopková. „Od začátku opakujeme Základy astronomie a i tady je ještě pár volných míst,“ doplnila.