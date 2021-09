V rámci zklidnění dopravy tak přibude v ulici šest zpomalovacích prahů a upravený vjezd na parkoviště, které doplní vodorovné značení a ostrůvky.

"Úpravy požadovali místní lidé mimo jiné také proto, že parkoviště se stávalo pro některé řidiče prostorem pro nebezpečnou a bezohlednou jízdu," připomněl mluvčí města Martin Polák.

Zpomalovací prahy, vyvýšené ostrůvky, nové vjezdy či dopravní značení mají přispět k tomu, aby v chodovské Bezručově ulici a přilehlém parkovišti zklidnila doprava. Na úpravy si město vyčlenilo zhruba 1,7 milionu korun a celou akci odsouhlasili zastupitelé.

„Už v loňském roce jsme se s obyvateli Bezručovy ulice domluvili na řešení, které tamní dopravu zklidní a znemožní používat parkoviště jako závodní dráhu,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s odkazem na nedávnou nehodu, kterou způsobil opilý mladík se zákazem řízení.

„Na odstavné ploše driftoval, dostal smyk a následně přejel betonový obrubník a přední částí automobilu narazil do kovového oplocení, které prorazil a vjel na hřiště. Poté se pokusil vycouvat, ale opět narazil do plotu,“ řekl k únorové události policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

"Jezdím občas do do nových paneláků za sestrou a švagrem, kteří u parkoviště bydlí. Už jsem tam zažil mladého řidiče co si hrál na závodníka. Koukali jsme na něj z okna. Musíte dávat pozor, kde necháte zaparkované své auto," říká Jaroslav Staňkovský z nedalekých Karlových Varů.