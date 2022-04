"Díky svým kontaktům jsem v prostředí, kde je mnoho ukrajinských rodin a které mě žádají o pomoc. Vím tak, že by si ženy velmi rády hledaly práci, ale časově je momentálně zatěžuje, že shánějí pediatry, kteří nejsou ani pro české děti, a že by rády zapsaly své děti do škol a přitom nevědí, jak to bude se zápisy do prvních tříd. Nevědí ani, která škola třeba nabízí přípravný ročník nebo adaptační třídu specializovanou pro Ukrajince. Vhodné by třeba bylo, kdyby se do této situace zapojila pedagogicko - psychologická poradna, ale vím, že ta to kapacitně zvládat nebude," říká dobrovolnice, která se obrátila na redakci Deníku, ale nepřála si být jmenována. "Bylo by proto fajn, kdyby byl někde, třeba na internetu, k dispozici dokument, který by tyto důležité informace Ukrajincům poskytoval. Chtělo by to více zkoordinovat," navrhuje.

Podle hejtmana Kulhánka Karlovarský kraj nabízí už nyní určité informace na takzvaném ukrajinském webu. Všechny tam ale nejsou. "Karlovarský kraj je přesycený, máme nejvíce Ukrajinců na hlavu z celé České republiky. Domnívám se, že za to mohou dva faktory - jednak sem proudí, protože tady mají své příbuzné a známé, druhým je pak informace, která koluje mezi uprchlíky, že KV Arena má dobré reference, protože vyřízení všech formalit je tu poměrně rychlé," vysvětluje karlovarský hejtman. Přiznává, že podrobnější informace by byly pro Ukrajince vhodné.

Jeho náměstek pro oblast krajského školství Jindřich Čermák poznamenává, že mnoho důležitých informací nabízí portál ministerstva školství. "Ano, je ale pravda, že aktuální situace ohledně jednotlivých školních zařízeních v regionu zde Ukrajinci nenajdou. Co se pak týče zápisů, ty pro ukrajinské děti jsou prodloužené, začínají 1. června a končí 15. července. Pedagogicko - psychologická poradna spadá pod kraj a je pravdou, že v této složité situaci pomoc nemůže, protože už nedokáže pobrat další klienty. Už před válkou na Ukrajině měla z kapacitních důvodů problémy odbavit české děti," konstatuje Čermák.

Vedoucí odboru školství karlovarského magistrátu František Škaryd ale částečné řešení zřejmě našel. "Myslím si, že by nebyl problém zveřejňovat aktuální informace z našich školních zařízeních na webovém portálu města," nastiňuje Škaryd, který si je vědom toho, že i když město ke každému pondělí posílá tyto údaje na krajský úřad, tyto informace se k Ukrajincům nedostanou. "Ohledně zápisů jsou kvůli válce dvoje termíny - v dubnu se konají pro české děti, od 1. června do 15. července pak pro ty ukrajinské. Na těch se pak rozhodne, zda dítě do školy nastoupí nebo bude chodit do přípravné třídy. Těch v září otevíráme mnohem více, školy to tak chtěly ještě před konfliktem, protože je o ně zájem. Většina našich základních škol tak bude mít dva nulté ročníky," dodává vedoucí odboru školství.