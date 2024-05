Sokolovští školáci ze Základní školy Pionýrů se blýskli. Domů přivezli bronzovou medaili. Mladí cyklisté z Karlovarského kraje se utkali v krajském kole dopravní soutěže. Závod tak prověřil jejich dovednosti a znalosti pravidel silničního provozu.

Dopravní soutěže Mladých cyklistů. | Foto: PČR

Ve čtvrtek 16. května 2024 se v Karlových Varech ve Světě záchranářů se uskutečnilo krajské kolo pro obě kategorie této soutěže. Skládala se ze dvou povinných disciplín, a to teoretické a praktické části.

Teoretická část testovala znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích a bezpečnou cestu z bodu A do bodu B. Zahrnovala i praktické znalosti pravidel v rámci cvičné situace. Na druhé straně praktická část vyžadovala více dovedností a schopností cyklisty. Například jízdu na kole po dětském dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Žáci se také vyzkoušeli jízdu zručnosti a poskytnutí první pomoci.

„Celkem se čtvrtečního dopoledne zúčastnilo 12 týmů z 10 základních škol z celého Karlovarského kraje. V každé kategorii reprezentovali svoji základní školu 4 soutěžící ve smíšeném týmu dvě dívky a dva chlapci. V první kategorii s nejnižším počtem trestných bodů vyhrála Základní škola Truhlářská Karlovy Vary. Na druhém místě skončila Základní škola Toužim a třetí místo obsadila 4. Základní škola Cheb. V druhé kategorii zvítězila nad svými soupeři 3. Základní škola Cheb. Cenu za druhé místo si převzala Základní škola Poštovní Karlovy Vary a třetí cenu si odnesli soutěžící ze Základní školy Pionýrů Sokolov,“ sdělila policejní mluvčí Zuzana Churaňová.

Sokolov rozšíří skatepark. Skejťáci se dočkají nových výzev a prostoru

Soutěž byla především určena žákům základních, praktických škol, víceletých gymnázií či dalších školských zařízeních, a to ve věkové kategorii 10 až 16 let. Žáci jsou rozděleny do dvou věkových kategorií:

1. kategorie: věk 10–12 let

2. kategorie: věk 12–16 let

„Zvláštní cenu za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje předal zástupce vedoucího odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje mjr. Ing. Tomáš Pohl dvěma nejúspěšnějším soutěžícím – Adéle Podzimkové z 3. Základní školy v Chebu a Veronice Altmanové ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech. Ta se stala i nejlepším jednotlivcem celé soutěže a za svůj skvělý výkon si odvezla domů nové horské jízdní kolo. Putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje převzali soutěžící ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech, neboť získali ze všech soutěžních týmů úplně nejnižší počet trestných bodů,“ doplnila mluvčí.

Děti soutěžily. Ukázaly, jak si představují bezpečnou dopravu budoucnosti

Tento přístup soutěže Mladých cyklistů nejen testuje znalosti, ale také praktické dovednosti a schopnosti mladých cyklistů, což přispívá k jejich bezpečnosti a osvědčenému chování na silnicích.