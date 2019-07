Nové Sedlo – Až osm let za mřížemi hrozí čtyřicetiletému muži, kterého kriminalisté obvinili z přečinů ublížení na zdraví a vydírání.

„Čtyřiačtyřicetiletý muž ze Sokolovska měl 4. března kolem 22 hodin v Novém Sedle přijít na návštěvu ke své přítelkyni. V momentě, kdy byl u ženy, do bytu přišel jiný muž, kterého měl zřejmě po předchozí slovní rozepři několikrát udeřit do hlavy a tím mu způsobit vážná poranění,“ popsala incident mluvčí policie Soňa Podlahová. Napadený muž musel poté vyhledat ošetření v nemocnici a útočník odešel z bytu pryč. „Po několika hodinách se měl čtyřicetiletý muž za ženou do bytu vrátit. Tam ji měl začít vydírat, kdy nechtěl, aby řekla policii to, co se stalo,“ doplnila mluvčí.