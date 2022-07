Stabilizaci svahu u silnice pod jejím domem si vzal na svá bedra Karlovarský kraj. Od července tak zmizely nejen starosti majitelky domu, ale i dva semafory, které tam téměř dva roky řídily kyvadlově dopravu. „Zejména v zimě to bylo kruté. Lezla jsem domů jako kamzík,“ říká majitelka domu.

„V červnu roku 2020, když se svah zřítil, mi řekli, že do dvou měsíců se rozhodne, co bude dál. A vidíte, trvalo to dva roky. Ale jsem ráda, že úředníci či politici mé prosby vyslyšeli a svah zpevnili,“ tvrdí Monika Papežová, která při rozhovoru s Deníkem zrovna uklízela odvodňovací strouhu, do které přinesl nedávný přívalový déšť řadu nečistot.

„Nejprve bylo třeba svah provizorně zajistit proti dalšímu sesuvu a v místě nainstalovat nepříjemné, nicméně nutné semafory. To už je ale minulost, stavebníci mezitím vybudovali železobetonovou stěnu se speciálním nátěrem odolným například proti zbytkům soli při zimní údržbě. Celkové náklady se dostaly na částku 7,2 milionu korun, 5,2 milionu tvoří příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, zbytek je z financí krajské správy a údržby silnic. Věřím, že řidiči budou spokojeni, stejně tak paní Papežová, které svah ujížděl přímo před domem. Poděkování si zaslouží zhotovitel i krajská správa a údržba silnic,“ uvádí Jan Bureš, uvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy.

Stavebníci ze společnosti Algon zahájili výstavbu letos v březnu. „V pondělí 27. června jsme dokončenou stavbu převzali od zhotovitele. V průběhu prací došlo z podnětu geotechnika k úpravě projektové dokumentace, zeď bylo třeba vyztužit. Pod domem paní Papežové se nacházelo množství kaveren, k jejichž vyplnění bylo zapotřebí více betonu. V tuto chvíli je už silnice plně průjezdná bez omezení,“ dodal Jiří Šlachta, ředitel krajské správy a údržby silnic.

Opěrná zeď je dlouhá 46 metrů, skládá se z osmi dílců a dosahuje výšky 3,1 metru. Moniku Papežovou ale zneklidňuje i skála v kopci nad domem. Obrovský balvan se postupně oddaluje od skalního masivu a hrozí jeho zřícení na její studnu. Odklon skály však monitorují přístroje.