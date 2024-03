Také Deník, kteří útulek tak trochu inkognito navštívil během pravidelných sobotních hodin určených pro mazlení veřejnosti s kočkami, nic dramatického neviděl. Do prostor karantény pochopitelně vpuštěn nebyl, ale do druhého patra, kde se nacházejí nemocné, staré nebo kočky, které nejsou schopné socializace a pohled na ně nemusí být všem návštěvníkům příjemný, se podíval.

Víme, které střední školy na Karlovarsku jsou velmi úspěšné na vysokých školách

Dalo by se říci, že tím by mohl být případ uzavřen. Přesto redakce Deníku ale narazila na několik zvláštních okolností. Všeobecným problémem, nejenom tedy útulku Bezblešek, je fakt, že zvíře při příjmu nemusí podstoupit veterinární prohlídku, do útulku tak může zavléct velmi nakažlivé nemoci. I když se s objektem patřícím městu už za pár let nepočítá, přesto do něj Karlovy Vary investovaly nemalé peníze. Provozovatelka Veronika Poulová dluží opakovaně úřadům přehled toku financí. A navíc ten, kdo se o tento útulek začne zajímat, potýká se následně s očerňováním svého jména na veřejnosti, pomluvami, výhrůžkami, čehož nakonec nebyl ušetřen ani Deníku.

„Kapacita našeho útulku je osmdesát koček, v současnosti jich tu máme 96, které máme rozmístěné v deseti pokojích. Aktuálně máme stop stav, další zvířata nepřijímáme,“ informovala provozovatelka útulku při sobotním mazlení.

Dvanáctiletého Marka z Doubí čeká operace. Agresor mu kopanci přerazil čelist

Zařízení přijímá kočky nejen z ulice, ale také od soukromých majitelů, kteří se z nějakého důvodu o zvíře už nemohou postarat. „Za odložení kočky si účtujeme tři a půl tisíce korun. Od města máme korunový nájem, žádné dotace od něho ale nedostáváme. Žijeme hodně ze sponzorských darů,“ vysvětlovala Poulová. „Do městského rozpočtu přišel neočekávaný příjem peněz ze zkrachovalého útulku a podmínkou bylo, že je můžeme použít na zvířata. Paní Poulové jsme tak na konci roku schválili dotaci ve výši 350 tisíc korun, která by jí měla pomoci uhradit dluhy vzniklé za zvýšené energetické náklady,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Poulová odhaduje měsíční provozní náklady do 70 tisíc korun. Za měsíc se útulku podaří podle ní udat kolem deseti koček. „Může to být různé. Dnes třeba odešly tři,“ konstatovala provozovatelka útulku, která přiznává, že o osudech zvířat mnohdy rozhoduje sama. „Pokud je kočka, která se nedá zachránit, musím rozhodnout o jejím utracení. Když vidím, že je zvíře nemocné, uděláme vyšetření a pak se rozhodne o jeho léčbě,“ dodala.

Video: Čtrnáctiletý mladík napadl chlapce v Doubí. Kopal ho i do obličeje

Při zmínění slova Bezblešek se ředitelce Krajské veterinární správě Márii Slepičkové "neudělalo právě dobře". „Šest let nedělám nic jiného, než že řeším Bruníkův útulek. Podle mě jde o spor různých provozovatelů útulků, které se vzájemně osočují z nekalosti. Řeknu vám, že za poslední dva roky jsme tam podnikli 18 kontrol a zaměřili jsme se i na administrativu. Dokonce byla podána i stížnost na mě, že jsem podjatá, a tak sem přijeli na kontrolu kolegové z Ústeckého kraje i ústředí, a nic závažného se nezjistilo. Pravdou je, že provozovatelka nemusí ze zákona nechat zvíře prohlédnout od veterináře, určení diagnózy tak bývá na ní,“ reagovala ředitelka Slepičková.

Z Bezblešek se za ty roky stalo jakési karlovarské zaklínadlo. „Bezblešek? No jo. Mají tam hodně zvířat a je to tak trochu nad jejich síly,“ poznamenal kulantně jeden karlovarský veterinář, jehož jméno redakce zná.

Vražda vyhazovače: Místo, kde našli jeho ohořelé tělo, znal. Mluvil i o "číhané"

Útulek se nachází v domě, který za pár let čeká demolice. Právě na jeho místě má totiž stát nová moderní služebna městské policie. Přesto do něj město investuje peníze. „Na základě energetického auditu jsme se rozhodli pro energetické úspory. Nechali jsme tam proto vyměnit vstupní dveře, přímotopy jsme nahradili radiátory, spravili jsme střechu a vyměnili jsme plastová okna, část z nich už před lety zaplatil sponzor. V souhrnu to byly investice asi za 250 tisíc korun. Ano, sice je pravda, že s domem se do budoucna nepočítá a že má na jeho místě stát jednou nová služebna městské policie, to bude ale zřejmě až za dlouhé roky. Do té doby se nám investice do objektu tak třikrát vrátí. A pokud se jednou bude tento dům bourat, můžeme plastová okna demontovat a použít jinde,“ uvedl náměstek Vaněk.

Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, Poulová opakovaně posouvala termíny k předložení účetních uzávěrek, a to od roku 2018 až do roku 2022. Krajský soud v Plzni jí naposledy prodloužil lhůtu do 15. března. „U spolku Bruníkův kočičí spolek Bezblešek, z.s. aktuálně stále probíhá kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky a kontrola celkového vyúčtování veřejné sbírky. Provozovatelka předložila dokumenty a pokud bude něco potřeba doplnit, bude k tomu vyzvána,“ informovala mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Chirurg Josef Dvořák je rytířem. Jako první z Karlovarska získal prestižní cenu

„V útulku jsem před lety působila čtyři měsíce a vím, jak to tam funguje. Vím zkrátka, že zvířata tam nemají stoprocentní péči. Mluvila jsem s řadou lidí, kteří sem odložili kočky z nějakých důvodů a když je chtěli zpátky, už se k nim nedostali. Kočky se nějak ztratily. Panuje tam velká úmrtnost. Za to, že upozorňuji na to, co se tu děje, o mně byly následně rozšířeny fámy, že jsem byla pravomocně odsouzená za odebrání orgánů, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Navíc někdo moje fotky dal na pornoseznamku,“ svěřila se Monika Budilová ze spolku Samuel kočkám v nouzi.

„Vím například o případu, kdy sem lidé dali kočičku a když si ji pak vzali zpět, umřela jim po dvou dnech, protože se nakazila. Kočky se tam zkrátka neočkují a nechodí na veterinární kontroly. Reakce na to byla taková, že mi někdo založil profil na pornoseznamce a informoval o tom mého manžela, čímž se mi snažil rozbít manželství,“ uvedla Renata Fraňová ze stejného spolku. „Aktuálně chodím na výslechy, protože jsem paní Poulovou prý profackovala. Dozvěděla jsem se po mé kritice na útulek Bezblešek, kde podle mě působí nekompetentní lidé, že jsem byla pravomocně odsouzená na řízení vozidla pod vlivem alkoholu, což není pravda,“ poznamenala Marie Kliková ze SOS zvířata v nouzi.

Zdroj: Kopecká Jana

Redakce požádala Poulovou o další vyjádření i o reakci na dezinformace, které jsou šířeny kolem těch, co provoz kritizují. Dala jí prostor i k tomu, zda nejde v jejím případě o konkurenční boj, v němž se jí někdo snaží zdiskreditovat, ale provozovatelka na to odpověděla: „Bez komentáře. Mějte se.“