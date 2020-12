Podpisy na koaliční krajské smlouvě, kterou spolu utvořili STAN, Piráti, Místní, SNK1, jeden člen VOK a ODS s KDU-ČSL, s nadsázkou ještě ani nezaschly a už se do nové krajské vlády kriticky pustila opozice, tedy hnutí ANO. V uplynulých čtyřech letech Karlovarskému kraji vládlo těsnou většinou 23 hlasů s ODS, Piráty, Hnutím za harmonický rozvoj obcí a měst (nyní Místní) a jedním členem tehdy SPO.

ANO nové koalici vyčítá mrhání penězi, protože členy nové krajské devítičlenné rady budou, místo dosavadního jednoho, i čtyři uvolnění krajští zastupitelé. „Podle zákona je jejich plat stanoven na 87 tisíc korun měsíčně,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

„Když má nová koalice většinu v zastupitelstvu, právo vést náš region má, a já to respektuji. Jen doufám, že to poslepované vedení kraje dokáže alespoň trochu navázat na naši práci. A nevrátí nás tam, kde jsme jako region byli ještě před pár lety,“ uvedla k sestavení nové koalice Petrem Kulhánkem bývalá hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Netají se tím, že výsledek jednání o krajské koalici ji mrzí. Hnutí ANO totiž ve vyjednávání neuspělo, ačkoliv několikrát nabízelo spolupráci i STAN a Pirátům. Ti ale s tímto hnutím do koalice odmítli jít už před volbami.

„Bohužel, ostatní politici v kraji po volbách udělali možné i nemožné, aby nás obešli. Sestavili neuvěřitelnou jedenáctipartajní koalici a mají většinu. Zdá se. Taková je aktuální politika. Všichni proti ANO,“ zdůraznila Mračková Vildumetzová.

Připomněla, že koalice pod vedením ANO pro kraj čtyři roky tvrdě pracovala. „Snažili jsme se, aby byl vidět a bylo o něm slyšet. Všechno jsme hlídali, kraj bezchybně hospodařil a hlavně se povedly spousty velkých a konkrétních projektů,“ řekla Mračková Vildumetzová, již v posledním roce kvůli mateřství na postu hejtmana vystřídal Petr Kubis (ANO).

Petr Kulhánek (STAN), který je nominován na post hejtmana, s ní nesouhlasí. „Uvolňujeme ke strategickým agendám čtyři zastupitele, protože je to vzhledem k situaci nutné. V oblasti regionálního rozvoje nás čeká příprava transformace regionu na dobu pouhelnou. Lázeňství a cestovní ruch jsou v klinické smrti, zdravotnictví v ekonomických troskách. Životní prostředí a změny klimatu k těmto strategickým gescím bezpochyby patří také,“ argumentuje Kulhánek.

Podle něho je uvolněný zastupitel nejtransparentnější formou správy dané gesce. „Kdybychom na to samé najali úředníka nebo zaplatili agenturu, může to stát mnohem více finančních prostředků a nikdo to nebude vědět. Nejpodstatnější je uvědomit si, že nejde o utracené peníze, ale o investované prostředky, které se násobně v budoucnu vrátí,“ doplnil Kulhánek.