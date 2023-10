Do poloviny října, kdy bude uzavřena část ulice B. Němcové v Sokolově, bude lidem k dispozici další Senior expres. Dobrou zprávou pro řidiče je fakt, že během této čtrnáctidenní uzávěry zůstane průjezdná komunikace v ulici Karla Havlíčka Borovského, na které se též pracuje. Nedojde tedy k situaci, kdy by byly obě komunikace uzavřeny zároveň.

"Po dobu uzavírky bude k dispozici druhé vozidlo Senior Expresu, které mohou využít lidé, jež mají například zdravotní potíže či jiné omezení, a uzavírka komunikace jim zásadním způsobem ztěžuje zajištění jejich životních potřeb," potvrdil mluvčí sokolovské radnice Michal Švarc.

Senior Expres bude možné využít i k odvozu k místu, kde bude mít dotyčný po dobu uzavírky zaparkovaný svůj automobil. Tito lidé nemusí splňovat podmínky dané pro standardní využití Senior Expresu a nemusí být pro využití této služby již registrovaní. Zájemci o tuto službu se mohou každý všední den mezi sedmou až patnáctou hodinou obrátit na linku městské policie 156/2, kde bude následně individuálně domluvena pomoc konkrétní osobě. Během uzavírky komunikace je samozřejmostí zajištění přístupu všech složek integrovaného záchranného systému.

Ulice K.H. Borovského je jednou z nejvytíženějších ulic ve městě. Denně tam projede bezmála 13 tisíc aut. Patří Karlovarskému kraji a je silnicí třetí třídy. Její vytížení je však podle města na úrovni druhé a ve špičce dokonce první třídy. Projíždějí tam také vozidla Integrovaného záchranného systému, zejména záchranka do místní nemocnice. Řada šoférů silnici využívá i jako přivaděč k dálnici D6. Oprava bude rozdělena do čtyř etap a podílet se na ní bude jak kraj, tak město Sokolov. Kvůli bezpečnosti chodců se jeden přechod pro chodce posune jinam a druhý, zcela nový, přibude. A nejen to. Řada řidičů si jistě oddechne i kvůli vybudování nového odbočovacího pruhu na této dopravní tepně.

"Město vedlo jednání jak s hejtmanem, tak ředitelem krajské správy a údržby silnic. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat, dohodli jsme se, došlo ke kompromisu a letos mohla začít oprava této komunikace. První etapa zahrnuje úsek od křižovatky u městského úřadu až ke křižovatce u soudu. Tam jde hlavně o bezpečnost chodců a tudíž posunutí přechodu pro chodce z náměstí Budovatelů na parkoviště u obchodního domu Ural tak, aby tam byla potřebná viditelnost. S tím souvisí i vytvoření ostrůvku," říká starosta Sokolova Petr Kubis. Další etapou bude oprava samotné křižovatky u soudu, která bude složitější. Stavbaři budou muset vyřešit nejen nový povrch, ale problém s vodou, která se v křižovatce drží.

Při třetí etapě dojde k vytvoření zcela nového přechodu pro chodce. Opravovaný úsek bude od křižovatky u soudu až po křižovatku u bývalé vojenské správy. "Přechod pro chodce tam bude instalován opět z důvodu bezpečnosti, a to zejména kvůli mateřské škole," potvrdil Kubis. Čtvrtá a poslední etapa této rekonstrukce bude od bývalé vojenské správy po odbočku do ulice Tovární, která vede k chemickým závodům. Tam bude vybudován odbočovací pruh.

"Přechod pro chodce a odbočovací pruh do Tovární vítám. Při dopravní špičce tam auta odbočující vlevo blokují provoz. Někteří z řidičů, kteří nechtějí čekat, je objíždějí zprava po trávě a jsou tam vyježděné bahnité koleje," řekl jeden z řidičů Pavel Stejskal ze Sokolova. Město Sokolov je připraveno na komunikaci opravit chodníky a do budoucna i veřejné osvětlení.