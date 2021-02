Uzavření hranic rozdělilo v našem regionu i některé rodiny, partnerství a přátelství. Lidé si ale cestičky k sobě našli. Uspořádali si takzvaná setkání na hranici.

Setkání Čechů a Němců, kteří se vloni několik týdnů nemohli navštívit, se uskutečnilo na několika místech Karlovarského kraje. Příbuzní, přátelé a sousedi si na hranicích udělali společný piknik. Výjimkou nebyla ani Bublava, kde se setkali tamní obyvatelé se sousedy z německého Klingenthalu.

„Zavřené hranice se netýkají jen pendlerů nebo nákupů v obchodech. Češi tam využívají řadu služeb, jejich děti navštěvují tamní školky i gymnázium, chodí tam k lékaři, zubaři, do bank. Navštěvují saunu či bazény a v létě koupaliště i rybníky. Prostě vše to, co tady na Kraslicku chybí. Setkání byla příjemná. Povídali jsme si o tom, jak moc nám chybí osobní kontakt s našimi sousedy,“ říká jedna z účastnic Michala Nyklesová.

Situace byla tehdy nepříjemná i pro řadu česko-německých rodin.

Setkání se konala na hraničních cestách, loukách, nebo malých hraničních přechodech. Občané tím chtějí zdůraznit, že i přes otevření části hraničních přechodů a konci povinných kontrol na hranicích zůstává právě zelená hranice stále zcela uzavřena.

Na takzvané zelené hranici je pouze málo oficiálních hraničních přechodů, její velkou část tvoří pouze hraniční kameny, označující státní hranici, jejíž překračování je v současnosti zakázané.

Opatření proti koronavirové pandemii tím zpřetrhala nejen mnoho přeshraničních turistických tras, ale také spoustu rodinných a přátelských vztahů. Nejen bublavští, ale i ostatní lidé žijící v příhraničí tak doufají, že podobné hermetické uzavírání hranic už se nebude nikdy opakovat.