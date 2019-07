Sokolov – Pracovníci azylových domů pomáhají lidem v nouzi, přesto často sklízejí urážky, vulgární nadávky nebo vyhrožování, třeba i smrtí.

Ilustrační foto | Foto: Deník

To je i případ 32letého muže z Karlovarska. Ten v období od poloviny března do začátku června letošního roku docházel za svou družkou do sokolovského azylového domu, ze kterého byl za protiprávní jednání vykázán. „Během svých návštěv měl opakovaně vulgárně pokřikovat na zaměstnance azylového domu. V několika případech jim měl také vyhrožovat smrtí. Vzhledem k jeho chování vzbudil v zaměstnancích obavu o jejich zdraví a o život, a proto na místo přivolali policejní hlídku,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Podlahová. Policisté muže obvinili z nebezpečného vyhrožování a hrozí mu až jeden rok za mřížemi.