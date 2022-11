„Náměstí i pěší zóna bude mít i letos slavnostní osvětlení. Jsme si vědomi, že právě nasvícení dává celému prostoru tu pravou slavnostní atmosféru. Ostatní světelná výzdoba domů bude v menším rozsahu. Jde o opatření hlavně v souvislosti s cenami elektřiny,“ konstatuje starosta Chebu Jan Vrba.

Chebské vánočné trhy mají také nového provozovatele. Ten se s městem dohodnul na tom, že program by měl přilákat všechny věkové kategorie. Tomu také odpovídá výběr účinkujících. Chybět nebude ani tradiční školní soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu venkovních květináčů.

Trhy zahajují v sobotu 26. listopadu v 17 hodin, kdy se rozsvítí vánoční strom. Potrvají přesně měsíc, do 26. prosince. Ledová plocha na náměstí bude v provozu až do neděle 2. ledna. Po dobu prázdnin jej tak budou moci využívat hlavně děti. Vstup na chebské vánoční trhy je volný, a to na koncert i ledové kluziště. Program trhů je k dispozici na webu chebskevanoce.cz.

V Sokolově zazpívá Absolonová

V Sokolově rozsvítí vánoční strom 27. listopadu na Starém náměstí. Zastupitelé zde budou rozdávat polévku, koláčky a svařené víno. Vystoupí Šlapeto či Monika Absolonová. Program zahájí ve 14.30 hodin, strom se rozsvítí v 17.45 hodin.

Vánoční trhy v Karlových Varech se uskuteční od 26. listopadu do 26. prosince v lázeňském centru města, přímo mezi prameny. Sváteční atmosférou bude protknuta celá lázeňská trasa od hotelu Thermal až na Divadelní náměstí. Středobodem dění bude Mlýnská kolonáda, kam budou situovány městské vánoční trhy. Vánoční strom najdou návštěvníci u lázeňského hotelu Thermal. Celá lokalita bude vyzdobena a svátečně nasvícena, dopravu mimo jiné zajistí vánoční autovláček. Návštěvníci se také mohou těšit na vánočně nazdobený autobus a lanovku. Každý den bude otevřeno téměř dvacet stánků s vánočním sortimentem, občerstvením, svařákem a dalším sortimentem. Rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 27. listopadu v 18 hodin.

