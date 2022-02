Společnost předpokládá, že první návštěvníky v Chebu uvítá 1. máje. „Nyní víme, že otevírat v Chebu budeme během měsíce dubna, května. Pevně doufám, že k 1. květnu bude MERE v Chebu otevřené, ale přesnou dobu otevření obchodu ještě neznáme,“ uvádí s tím, že přesné místo, kde bude supermarket stát, ještě sdělovat nebude.

Kněz z želivského kláštera, který uřízl muži varle, byl oblíbený u rodin s dětmi

Nový supermarket láká nejen místní. „Podle informací, které máme, tak ceny výrobků budou tak nízko, že se nám vyplatí jezdit jednou do týdne na velký nákup i z Ostrova. Už jsme domluvené se sestrou a naší maminkou, že do Chebu budeme jezdit společně a tím ušetříme i za benzín. V době inflace zkrátka musíme koukat na každou korunu. Myslím, že to přišlo ve správný čas, a že to byl od společnosti výborný tah," uvádí Emílie Přibylová z Ostrova

Diskontní cenou za potraviny a jiné výrobky si společnost získává u zákazníků čím dál větší oblíbenost. „Naše výrobky dostáváme přímo od výrobců nebo velkých dodavatelů. Prodáváme je tedy bez DPH a naše marže je maximálně dvacet procent. Naše ceny jsou opravdu velice nízké, zájem veřejnosti je markantní. Pokud lidé kupují láhev vína za 39,90, tak si většinou berou po více kusech. Co se týče masných výrobků nebo domácích, tak i tady nemáme konkurenci,“ uzavírá Sinkina.

MERE lidé využívají už například v Mostě nebo Příbrami. I přes nízké ceny podle vedení společnosti nabízí kvalitní značkový sortiment a v blízké době chtějí otevřít další pobočku nejen v Chebu, ale i dalších českých městech. Zajímavostí je, že interiér obchodu připomíná doby devadesátých let nebo začátky Lidlu, proto se občas MERE přezdívá „ruský Lidl“.