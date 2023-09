"Po řadě desetiletí by mohl nárožní dům ve Staroměstské ulici, odkud se za pár týdnů definitivně odstěhuje městská knihovna, opět sloužit zdravotnictví. Budovu z roku 1911, kde šedesát let sídlila lékárna, chce město zrekonstruovat na takzvaný lékařský dům," potvrdil mluvčí chodovské radnice Martin Polák.

Radnice si nyní nechá zpracovat studii proveditelnosti. Ta má odpovědět mimo jiné na to, jak je záměr města stavebně a technicky náročný či jak v místě řešit parkování. „Také poskytne prvotní analýzu, jaké odbornosti jsme do Chodova schopni dostat a jaké jsou šance na obsazení ordinací,“ konstatoval starosta Chodova Patrik Pizinger. Studie bude stát 150 tisíc korun a tuto částku již odsouhlasili zastupitelé.

Zdroj: Roman Cichocki

Dům, který patří k výjimečně zachovalým historickým budovám v Chodově, nechal postavit chodovský lékárník Hugo Hammerschmidt, jenž tam žil a provozoval lékárnu U Zlatého kříže až do svého vysídlení v roce 1946. Pro potřeby městské knihovny byla budova upravena v letech 1971 až 72.

Podobně jako v Chodově, plánují lékařský dům i v sousedním Sokolově. Měly by tam sídlit ordinace specialistů, zubař a ve spolupráci s Pentou Hospitals školící středisko pro mladé, začínající lékaře. To vše by chtěl Sokolov dostat do prázdné budovy, ve které sídlila v minulosti hygienická stanice. Nemovitost koupilo město vloni za 20 milionů korun. Opuštěnou, několikapatrovou budovu takřka v centru města, prodával Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hlavním impulsem ke koupi byla obava města, aby ji nekoupil některý z takzvaných obchodníků s chudobou. Během chvíle by tam totiž mohlo vzniknout další problémové místo, tentokrát hned vedle Husových sadů a radnice.