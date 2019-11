Další dva kameny zmizelých přibyly v sobotu v ulicích Chodova.

Pokládání kamenů zmizelých si v sobotu nenechaly ujít zhruba tři desítky lidí. | Foto: Martin Polák

Tentokrát je zaměstnanec Chodovských technicko-ekologických služeb Osvald Polák položil v místech, kde dnes stojí obchodní dům Prior. Původně zde totiž byly domy, v nichž bydlely Ida Sommerová a Eleonora Baschová, které mají nové dva kameny připomínat. „Byly to sousedky, které žily se svými rodinami v sousedních domech čp. 34 a čp. 35 na chodovském náměstí. Eleonora byla společně se svými sourozenci spolumajitelkou podniku Selma Basch & Co., který se zabýval dámskou konfekcí. Ida byla manželka obchodníka s potravinami Karla Sommera,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek. Kromě položení nových kamenů očistili zástupci radnice i ty, které jsou před budovou dnešní policie a obřadní síně. „Letos se do čištění kamenů zapojila i veřejnost a přidala ruku k dílu,“ poznamenal mluvčí Chodova Martin Polák. Chodov byl v roce 2015 prvním městem v našem kraji, kde se takzvané stolpersteine začaly pokládat. V současnosti už je na třech místech celkem 16 kamenů.