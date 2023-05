Nebudou je ostatní děti po sloučení šikanovat? Nestáhnou moje děti k průměru? Zapadnou mezi ostatní děti? Dostane se mé dítě na střední školu, když bude mít IČO školy pro děti se specifickými poruchami? Podobné dotazy zazněly i na zastupitelstvu. Přítomné učitelky ze ZŠ Nejdecká okamžitě reagovaly a podobné škatulkování či nálepkování okamžitě odmítaly. Jedna po druhé si braly slovo a řadou pádných argumentů to rázně odmítaly.

„Naše děti jsou na sociálních sítích dehonestovány. To, co lidé píšou, aniž by si ověřili fakta, je smutné,“ řekla ředitelka z Nejdecké Iva Jurnečková. Za pravdu jí dala i Martina Bělohlávková z Národního pedagogického institutu ČR. „Děti v Nejdecké mají dílčí mentální hendikep. Všichni pedagogové jsou tam však kvalitní a každý člověk si může přečíst inspekční zprávu z této školy. Zrovna tak si ji může přečíst i ze ZŠ Husova a poté vynášet soudy. O děti strach nemám, ty se zadaptují. Mám strach spíše o rodiče a dospělé. Děti totiž kopírují jejich chování. Pojďme se o tom bavit. Můžeme zmírnit podle mě nepodložené obavy,“ řekla na zastupitelstvu Bělohlávková.

„Obě školy se potřebují navzájem. Když se budeme všichni snažit tak to půjde,“ uvedla Michaela Kaštánková ze ZŠ Nejdecká. „Podobné sloučení proběhlo i v Horním Slavkově a Nejdku a dopadlo dobře. Zde v Chodově bude nástupnickou organizací ZŠ Nejdecká a její paní ředitelka, které se její práce daří. Dětem se také daří. Ve škole je dobré klima,“ konstatovala Martina Fenclová z České školní inspekce.

Zdroj: Cichocki Roman

Sloučení je nakloněno i město a to hned z několika důvodů. „Úbytek žáků je asi nejvíce citelný na základní škole v Husově ulici, kde v současné době dochází do výuky 300 dětí a kapacita školy je dle výroční zprávy 690. Naopak na ZŠ Nejdecká již několik let vedení školy poukazuje na zaplněnost ze 100 procent. Tento stav brání dalšímu rozvoji školy a vede k odmítání rodičů, kteří by tam chtěli nechat vzdělávat své děti,“ řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup.

Dispoziční řešení areálu ZŠ Nejdecká navíc neumožňuje další rozvoj, původně bytové domy zcela nevyhovují potřebám školy, a tím se stává stále problematičtější nabízet kvalitní, moderní výuku. Prostory nejsou bezbariérové, škola nedisponuje dostatečným sportovním zázemím, chybí tam parkovací plochy, a rodiče tak nemohou bezpečně vysadit a vyzvednout své děti.

„Školský areál v Husově ulici má naopak veškeré potřebné parametry pro další rozvoj, nicméně nízká zaplněnost má dopady na provozní náklady a celkovou ekonomiku školy. Tento nedostatek se dále odráží v parametrech vyhlašovaných dotačních výzev, a tím nám neumožňuje plnohodnotně žádat o dotační prostředky. V neposlední řadě bych chtěl vyzdvihnout výhodu prostupnosti ve výuce. Pokud se ukáže po nějaké době, že je pro někoho nevhodná výuka v běžné třídě základní školy, může tento žák v rámci jednoho areálu plynule přejít do výuky s menším počtem dětí a pod vedení speciálního pedagoga a nebude nucen se seznamovat s novým prostředím,“ dodal Soukup.