"V Chodově tak bude k vidění výstava zapůjčená do Česka přímo z Hollywood Studios Los Angeles Ltd. Expozice představí originální filmové rekvizity s nimiž natáčely své filmy ty nejslavnější hollywoodské hvězdy. Každá z nich je originál a její pravost zajišťuje certifikát každé z nich. V Chodově je k vidění například čepice ve které hrál Sylvester Stallone ve filmovém trháku Demolition Man kde proti němu stál Wesley Snipes. Čepice je stará přes 30 let," představil jeden z kousků výstavy její kurátor Radek Jirgl.

Další podobnou specialitou je meč, kterým dává král Agamemnon ve filmu Troja pokyn k útoku na Spartu. Na výstavě jsou i původní kresby k seriálu Simpsonovi a předměty z produkce, které se sice neřadí k rekvizitám, mají ale svou zajímavost. „Jde o věci, které měl na své nástěnce režisér Steven Spielberg při natáčení filmu E. T. Mimozemšťan,“ přiblížil kurátor. Expozice dále nabízí rekvizity z filmů Troja, Mumie se vrací, Láska nebeská, Poslední samuraj, E. T. Mimozemšťan, Karlík a továrna na čokoládu, Rivalové a řady dalších. Podle kurátora začíná být sbírání rekvizit z hollywoodských filmů velkým hitem, ale může být i dobrým byznysem. Jako příklad uvedl klobouk legendárního Indiana Jonese, kterého ve filmu ztvárnil herec Harrison Ford. Jeho majitel ho v Las Vegas vydražil v přepočtu za 10 milionů korun.

U mnoha rekvizit, jako jsou například meče, si lidé myslí, že jsou kovové. Ale je to zvláštní hollywoodský materiál, který je patentovaný. Je to něco mezi gumou a umělou hmotou, aby se herci nezranili a zároveň meč uzvedli když s mečem či jinou větší zbraní musejí točit celý den. Výstava potrvá do 9. dubna, výstavní dny jsou úterý a čtvrtek od 14 - 17 hodin. Vstup je zdarma.