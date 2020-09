Dům dětí a mládeže Sokolov (DDM) nabízí ve školním roce 2020/2021 pro zájemce o aktivně prožitý volný čas řadu zajímavých kroužků.

V DDM nabízejí zajímavé kroužky. | Foto: Město Sokolov

Z jejich nabídky si vybere snad každý a pro účast stačí málo. Přijít do DDM a vyplnit přihlášku do zvoleného kroužku. Zápisy jsou až do 30. září v čase od 8 do 18 hodin. Obsáhlá nabídka zájmových útvarů je zveřejněna na webových stránkách DDM Sokolov a také na jeho facebooku. Na své si tady přijdou mladí chovatelé, zájemci o kreativní focení nebo zdokonalení se v anglickém jazyce, nechybějí kroužky keramiky, atletiky, robotikya mnohé další.