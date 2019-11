To vše nabídne letošní Krimifestv Březové u Sokolova. Startuje ve středu 6. listopaduv prostorách Kulturního domu a Multifunkčního centra v Březové.

NADAČNÍ KONCERT

Letos má Krimifest doslova nabitý program, kde si vybere opravdu každý. Bude zahájen slavnostním zahajovacím programem ve středu 6. listopadu, benefičním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Ten se uskuteční v kinosále kulturního domu od 19 hodin a výtěžek z něj bude věnován Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která se stará o pozůstalé po padlých policistech a hasičích. Finanční dar si přímo na místě převezme ředitel nadace Vladimír Šutera. S oblíbeným hudebním orchestrem vystoupí také pěvečtí sólisté Tomáš Savka a Ivana Brožová. Vstupné na benefiční koncert činí 100 korun.

ONDŘEJ VETCHÝ

„Lahůdkou pro návštěvníky a zároveň asi i vrcholem celého festivalu bude beseda s jedním z nejoblíbenějších českých herců současnosti Ondřejem Vetchým,“ říká ředitel kulturního domu Michal Bedeč. Uskuteční se v pátek 8. listopadu od 19 hodin, kdy kromě jiného bude tématem besedy i úspěšný český krimi film z roku 2012 Příběh kmotra, ve kterém Ondřej Vetchý exceloval v hlavní roli. Tento film bude následně po besedě přítomným promítnut. Vstupné na besedu i s promítáním filmu je 150 korun. „Na benefiční koncert i na besedu s hercem již moc lístků nezbývá,“ láká diváky Bedeč.

NOVINKY

Novinkou pro letošní ročník festivalu je chystaný koncert filmové hudby, který celý festival v neděli 10. listopadu zakončí. Vystoupí na něm orchestr ZUŠ band Horní Slavkov a Loket pod vedením Marka Rothbauera a pěvecké sbory ZUŠ Choir Melodie z Horního Slavkova a Harmonie z Kraslic. Hudební část koncertu doplní i projekce videosekvencí z konkrétních filmů. Během večera zazní například písně z filmů Avatar, Pán prstenů, Mission Impossible nebo z českých filmů Ať žijí duchové a Noc na Karlštejně. Začátek koncertu je v 17:30 a vstupné činí 80 korun.

Pro letošní ročník získali pořadatelé záštitu nad festivalem od policejního prezidenta Jana Švejdara. Na konkrétním programu se podílí i krajské ředitelství a policisté ze Sokolova. Připravují na pátek 8. listopadu dopolední program pro řadu základních a středních škol z regionu. Žáci a studenti uvidí výstavu techniky a policejních vozů, dynamické ukázky zásahu a také navštíví přednášky zaměřené na prevenci. Výstava policejních vozů a techniky bude přístupna i veřejnosti, a to v uvedený pátek do 15 hodin. „Další novinkou pro letošní ročník je spolupráce s Kriminalistickým ústavem Policie ČR. Ten připravuje pro návštěvníky zajímavou antropologickou výstavu s názvem Sběratelé kostí. Výstava, která bude umístěna v malém sále kulturního domu, bude přístupná od čtvrtka 7. 11. do neděle 10. listopadu. Děti ze škol se navíc v pátek 8. 11. kromě této výstavy mohou těšit i na zajímavou antropologickou přednášku pražských antropologů,“ říká Bedeč. Na všechny tyto výstavy, přednášky a ukázky je vstup zdarma.

FILMY

Na letošní ročník festivalu je připraveno celkem osm snímků s krimi tematikou, českých i zahraničních, starších i premiérových. V nabídce nebudou chybět nedávné zahraniční filmové snímky John Wick 3, akční krimi drama Rychle a zběsile 8 nebo veleúspěšný krimi thriller Joker s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli. Tento filmový hit poslední doby má pozici 20. nejlepšího filmu vůbec. Z dalších zahraničních titulů půjde o filmy Pašerák s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. Drama o jednom z nejznámějších sériových vrahů USA uvidí diváci ve filmu Zlo s lidskou tváří, dále to budou snímky Dívka v pavoučí síti nebo Blackkklansman. Českou tvorbu zastoupí hlavně film Příběh kmotra.

„Podařilo se nám s filmovými distributory pro diváky dohodnout zvýhodněné vstupné na všechny filmy. Takže i na novější filmy, u kterých se vstupné pohybuje zpravidla nad 100 Kč, máme zvýhodněnou sazbu 80 korun. Na starší snímky to bude 60 korun,“ konstatuje Bedeč.

Zvláštní částí filmových promítání budou promítání pro děti z březovské ZŠ a MŠ.

„Všechny informace si mohou zájemci dohledat na webových stránkách centra www.mfc-brezova.cz, kde probíhá také online předprodej a rezervace vstupenek na oba koncerty, besedu i filmová promítání,“ dodal Bedeč. „S partnerkou chodíme do kina často, máme rádi filmy jako takové. Když nám to vyjde, vyrazíme i na festival do Březové. Mají zde tuším nové kino, kde jsme ještě nebyli,“ říká fanoušek filmů Josef Veselý z Kraslic. Krimifest jako festival kriminálních filmů a prevence kriminality letos slaví již 19 let své existence na území České republiky. Zakladatelem a duchovním otcem festivalu je Jaroslav Kopic, bývalý redaktor časopisu Policista.