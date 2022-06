Kde a jak ušetřit na zdražujících se energií? To je otázka, kterou si nyní kladou všechny radnice, a to i ta jáchymovská. Všechny velké objekty, které město Jáchymov vlastní, jsou totiž vytápěny plynem. Vedení úřadu se proto obává, že náklady na vytápění by mohly v nadcházejících měsících i trojnásobně stoupnout.

"Jáchymov má ve svém majetku pět velkých objektů. Je to základní a mateřská škola, zdravotní středisko, budova radnice, dům služeb a dům s pečovatelskou službou. V současné době za vytápění těchto nemovitostí platíme 600 tisíc korun ročně. Příští rok by to ale mohly být až 2 miliony korun, a proto hledáme vhodné alternativy za drahý plyn," uvedl starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Vedení města tak přišlo s nápadem vybudovat na území Jáchymova fotovoltaickou elektrárnu. "Jako vhodná lokalita se nabízí bývalá velká skládka na takzvaném Popově, který je daleko od města. Tato plocha má 3,2 hektaru. Prostor byl sice v 90. letech minulého století sanován a dnes je tam louka, ale v budoucnu se tam stejně kvůli někdejší ekologické zátěži nemůže nic stavět ani pěstovat. Fotovoltaická elektrárna je proto v podstatě jediný účel, k čemuž by mohla plocha sloužit. Navíc jde o dobrý počin, protože jde vlastně o výrobu zelené energie," vysvětlil starosta Jáchymova.

Náklady na vybudování fotovoltaické elektrárny by se měly pohybovat v řádech desítek milionů korun, což si Jáchymov dovolit nemůže. "Zahájili jsme proto jednání s firmou, která by elektrárnu postavila, provozovala a nám by z toho platila nájem," dodal starosta Grulich.