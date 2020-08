„Koupali jsme se v Jesenici před několika dny,“ řekla Jana Horvátová z Chebu. „Já jsem v pohodě, syn má naopak šílenou vyrážku, na kterou nic nepomáhá. Už dva dny ho mažeme a stále ho to svědí, nemůže spát, v noci neustále pláče. Je to prostě hrůza,“ popsala Jana Horvátová.

Cerkáriová dermatitida je parazitární onemocnění, které se u člověka projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže. Je doprovázena intenzivním svěděním. Onemocnění způsobují parazité, kteří pronikají do kůže.

Životní cyklus cerkárií je vázán na vodní plže a na vodní ptáky, ve kterých dokončují svůj vývoj. Po napadení kůže člověka spontánně zmírá.

„Je to opravdu sázka do loterie. My se na Jesenici koupeme pomalu každý den a nic. Známí tam jednou vlezli a všem se udělala vyrážka doprovázená průjmy a hlavně prý nesnesitelným svěděním. Trvalo několik dní, než se s tím poprali. Nyní kroutí hlavou nad tím, že my se koupeme stále. Každé tělo prostě zřejmě reaguje jinak,“ uvedl Václav Holeček z Chebu.

Pravidelně se v jesenické přehradě koupe i rodina Šárky Soukupové z Okrouhlé. „Žádné problémy ani vyrážku nemáme,“ řekla. „Pravda ale je, že je v současné době ve vodě spousta pichlavé trávy. Tu kluci vytrhávají a pro jistotu si hned dají sprchu,“ dodala.