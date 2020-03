Výstavu s názvem Dno obrazu, která představuje tvorbu výtvarníka Milana Nápravníka, můžete navštívit od 3. března do 25. března v klášterním kostele v Sokolově.

V klášteře vystavuje Dno obrazu Milan Nápravník. | Foto: Archiv autora

Otevřeno je tady denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin a vstupné je volné. Fotografií se Nápravník zřejmě zaobíral nejprve jako amatér, výrazněji ji začal využívat po svém odchodu do exilu v roce 1968. Samotnou techniku symetricky zrcadlové fotografie, kterou si sám pojmenoval jako “inverzáž“, nalezl Nápravník koncem 70. let v příručce fotografických triků, aby si ji radikálně adaptoval pro své surrealistické vize. Princip zrcadla, které samo hraje důležitou roli v psychoanalýze, je zde aplikován na fotografie přírodnin (převážně stromů a kamenů), které se proměňují v symetricky přeludné masky, průrvy a monstra.