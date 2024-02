Klub vodních sportů SK Medard přibírá nové členy. O tom, jak si veslaři mohou vybudovat skvělou fyzičku a co všechno je čeká během tréninků, mluvili zástupci klubu v uplynulých dnech s žáky Základní školy J. A. Komenského v Chodově. Klub vznikl v loňském roce z iniciativy skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná a má svou hlavní základnu v areálu přírodního koupaliště Michal u Sokolova.

Ukázka tréninku. | Foto: Foto: SUAZ

„Michal nabízí ideální klidnou vodní plochu pro tenhle druh sportu a díky své rozloze se ani po otevření koupaliště v letní sezóně nekříží tréninky s běžným provozem. Členové klubu mají k dispozici krásné nové šatny, nové molo a přístup do vody doslova po koberci. Pořídili jsme 5 skifů, 2 dvojskify a 2 párové čtyřveslice, plánujeme i osmiveslici. Na červenec chystáme první veslařské závody v kraji, takže se máte na co těšit. Zveme všechny, kteří mají rádi vodu a chtějí zapracovat na své všestranné kondici. V budoucnu nás pak čekají tréninky na jezeře Medard,“ informoval předseda klubu Jiří Štěpán.

Mladé svěřence mají na starosti zkušení trenéři. Dva z nich se vypravili právě za žáky chodovské základní školy. Martin Vorel, který byl donedávna předsedou veslařského klubu v Lounech, a bývalý československý reprezentant ve veslování Karel Bednář, jenž v reprezentaci působil 12 let a mimo jiné se svými kolegy získal 4. místo na MS v Amsterdamu v roce 1977. „Veslování je nádherný sport, který je mimo jiné unikátní v tom, že když jste nejlepší vidíte všechny soupeře. To se vám třeba v cyklistice nestane,“ uvedl Karel Bednář při setkání s žáky. „Bude-li se vám veslování líbit, a my pro to uděláme maximum, můžete dosahovat těch nejlepších výsledků. Navíc jde o univerzitní sport, pokud byste se chystali například studovat v zahraničí, řada univerzit poskytuje veslařům stipendium,“ dodal. Děvčata i kluci si pak mohli vyzkoušet soutěž na veslařském trenažéru. Filip z 8. A, kterému se povedlo „ujet“ 159 metrů za stanovených 30 sekund, sice hraje fotbal, ale představa, že vesluje k cíli jako první, by se mu prý líbila.

Rekultivace dolů přináší nové sporty. Veslaři lákají mladé lidi z celého kraje

SK Medard zatím sdružuje 10 mladých sportovců. „Chodíme plavat, cvičit do fitka, kdo by se chtěl přidat, tréninky jsou v úterý a ve čtvrtek. Až budeme na vodě, chceme trénovat až třikrát týdně. Všechny informace najdete na facebookové stránce a instagramovém profilu SK Medard, dál také na klubovém webu skmedard.cz,“ uzavřel Karel Bednář.