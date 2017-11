V knihovně se zabydlel klasik světového hororu E. A. Poe

Loket – Světová premiéra! I tak komentují loketští knihovníci novou výstavu, která zaplnila prostory atria knihovny.

Součástí slavnostní vernisáže byla i komentovaná prohlídka.Foto: MěK Loket

Rozhodně jde o výstavu unikátní a v Čechách ojedinělou, jednu z největších, která se věnuje předválečné tvorbě Edgara Allana Poea u nás. K vidění tu jsou první vydání jeho knih v českém jazyce z 19. a 20. století ze soukromé sbírky Martina Jirouška.

„Edgar Allan Poe je diagnóza doby, obsahuje konkrétní osud i nadčasovost. Otevřel vrata k temným děsům moderní civilizace, takže je to z úcty k němu samému i pro poznání souvislostí, které se váží třeba k dějinám knižní, tedy i literární kultury,“ vysvětlil majitel sbírky Martin Jiroušek, proč si ke sbírání vybral právě Poea.

Zánik domu Usherů, Jáma a kyvadlo a především nesmrtelný Havran, takový je dnes nejčastější obraz klasika světového hororu Edgara Allana Poea. „V Lokti ovšem nahlédneme do dávnějších dob, kdy tiskařskou čerň v Čechách vůbec poprvé ovládli například Zlatý chrobák, Maelström, Lišaj a třeba Studna a kyvadlo,“ přiblížil výstavu knihovník Vladimír Kalný.

Výstava se vrací zpět do období formování české literární scény a dokumentuje, jak a kdy se Poeovým dílem v českém prostředí inspirovali tvůrci od počátků romantické literatury – urození obrozenci i autoři krvavých románů, jako byli například Jan Neruda, Jakub Arbes, Vítězslav Nezval, Ignát Hermann a mnozí další. „Dominantou výstavy jsou původní knižní vydání, která mají originální obálky nebo vazby dokumentující výjimečné postavení české knihy a dokládající svěží kondici samotného Poea uprostřed našeho specifického středoevropského prostředí, odkud se i sám Poe konkrétně inspiroval,“ vyzdvihl výjimečnost výstavy Kalný.

Součástí výstavy jsou i vzácná vydání, zřídkakdy vídaný první tisk zásadní studie věnované Poeovi od tvůrce českého romaneta Jakuba Arbese z roku 1871. „Detailně budou přiblíženy různé verze jednotlivých vydání, od tiskařských zvláštností až po vazební varianty, včetně málokdy zachovaných přebalů anebo jinak raritních a dnes již nedostupných exemplářů,“ doplnil knihovník.

Výstavu je možné zhlédnout v provozní době knihovny, v pondělí od 10 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 12 do 17 a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Unikátní výstava potrvá v atriu knihovny do 10. prosince.