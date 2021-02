Na základě krizových opatření schválených vládou začne o půlnoci ze čtvrtka na pátek 12. února 2021 platit pro okresy Cheb a Sokolov omezení volného pohybu obyvatel. Povinné bude nošení chirurgických roušek i respirátorů FFP2. Policie v kraji z toho důvodu vytvoří 44 stanovišť, v rámci kterých bude kontrolovat oprávněnost pohybu obyvatel z těchto okresů a zpět. Na tiskové konferenci to potvrdil krajský policejní ředitel Petr Macháček.

„Jde o 23 stanovišť v okresu Sokolov a 21 v okresu Cheb, zahrnout musíme 11 hraničních přechodů. Kontroly se týkají pohybu na komunikacích všech tříd kromě účelových a lesních. Kontroly ze strany policie budou namátkové a zejména na dvou místech dálnice D6 se budeme snažit, aby proběhly co nejrychleji, ať příliš nenaruší plynulost dopravy. Omezení pohybu obsahuje 11 výjimek, které ve výsledku nezastaví život v kraji a hermeticky jej neuzavřou. Apelujeme však na všechny, aby teď především byli zodpovědní, snažili se omezit cesty jen na ty nezbytné, a nesnažili se opatření respektive výjimky obejít,“ uvedl krajský policejní ředitel. Policie na zajištění 24hodinové služby nasadí 300 policistů, kteří budou posíleni o kolegy z ostatních krajů.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek vysvětlil, že by do okresů Cheb a Sokolov mělo jít pro občany celkem 500 tisíc kusů ochranných prostředků. „Na jejich distribuci budeme spolupracovat s Hasičským záchranným sborem. Hasiči dodávku během zítřka převezmou a rozdělí pro jednotlivé obce. Obcím je zavezou dobrovolní hasiči během víkendu. Ještě dnes to budu řešit se starosty obcí s rozšířenou působností. Obracím se na všechny obyvatele obou okresů a celého Karlovarského kraje – vím, že tahle situace je pro nás všechny nesmírně vypjatá. Ale prosím o zodpovědnost, aby krizová opatření bylo možné co nejdříve ukončit a vrátit se alespoň k trochu normálnímu způsobu života,“ požádal hejtman. Ten také upozornil, že kontaktoval Krajskou hospodářskou komoru, aby se zaměstnavateli řešila možnost co největšího rozsahu antigenního testování zaměstnanců.

Opatření mají platit do konce nouzového stavu, o jehož prodloužení za hranici neděle 14. 2. 2021 dnes jedná Sněmovna. Pokud by poslanci prodloužení nouzového stavu neschválili, zasedne ještě v pátek 12. února krajský krizový štáb, aby připravil vyhlášení stavu nebezpečí.