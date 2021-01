Očkování proti nebezpečnému koronaviru začalo včera v Karlovarském kraji. V osm hodin ráno se nechali očkovat zdravotníci z nemocnic. Právě oni jsou mezi prvními, kterým je vakcína určena. Po nich mají přijít na řadu pracovníci pobytových sociálních služeb a také příslušníci Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje. „Očkování začalo bez problémů. Zájem zdravotníků je velký, nechá se očkovat téměř polovina, což je asi pět set zaměstnanců krajské nemocnice,“ informoval mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Takové poptávce ale nestačí současné množství vakcíny. Další má podle Podrackého dorazit do kraje tento čtvrtek. „Čekali jsme takový zájem a je to celkem pochopitelné, protože jde o zdravotníky, kteří vidí v reálném životě, co covid dokáže. Setkávají se s ním každý den i s jeho následky,“ uvedl mluvčí Podracký. Mezi nemocničními zdravotníky se podle něho ale také najdou tací, kteří očkování radikálně odmítají.

Zatím se očkuje ve třech nemocnicích, v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. „Veřejnost se ale bude očkovat pravděpodobně úplně někde jinde,“ poznamenal mluvčí.

Kdy k tomu dojde, je podle mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové otázkou týdnů. „Po zdravotnících přijdou na řadu pobytové sociální služby, senioři a pak zřejmě pedagogové, pokud budou mít zájem. Až pak se má přistoupit k očkování široké veřejnosti,“ doplnila Pavlíková. Jak dodal Podracký, potřeba k tomu bude objekt s velkou kapacitou a vedou se kolem toho jednání. Podle zdroje Deníku se například uvažuje i o karlovarské KV Areně.