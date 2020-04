Velké testování v domovech pro seniory na přítomnost nebezpečného koronaviru zahajuje v Karlovarském kraji. Jak informoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, testování už začalo před několika dny, a tou všech zaměstnanců těchto sociálních služeb.

„K dispozici máme dvacet tisíc jednorázových testovacích sad, které jsou určeny právě pro zaměstnance. Ti se zkoušce podrobí přímo v domovech. Testováni budou každých čtrnáct dní,“ upřesnil hejtman Kubis.

Vedení Karlovarského kraje se už dohodlo s hygieniky i na testování samotných klientů těchto zařízení, kteří patří k nejohroženějším obyvatelům. Zatímco kraj zkoušky prosazoval, hygiena se tomu bránila. Senioři se v současnosti mohou nakazit jen od zaměstnanců, protože návštěvy i procházky jsou v domovech už řadu týdnů zakázány. Do včerejší uzávěrky Deníku nebyl v Karlovarském kraji žádný klient těchto zařízení nakažen. „Testování seniorů by se mohlo rozjet od čtvrtka,“ konstatoval Petr Kubis. Jako první má přijít na řadu Chebsko, které je v kraji Covidem-19 nejvíce zasaženo. „Klienty bude přímo v domovech testovat primářka Märzová. Pokud to kapacity dovolí, pomůžei s testováním zaměstnanců,“ dodal hejtman Kubis.