Další dvě města v Karlovarském kraji chtějí vybudovat městskou policii. Zastupitelé Kraslic a Lokte k tomu už schválili obecně závazné vyhlášky. Hlavními argumenty je větší pocit bezpečí občanů v ulicích, preventivní činnost a klesající počty policistů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Nyní se hledají finance, a pokud se najdou, bude následovat výběr vhodných adeptů na pozice strážníků. Diskutuje se také o tom, kolik strážníků by měla městská policie mít. Města si od ní slibují lepší vymahatelnost právních předpisů, které se týkají dopravy, veřejného pořádku, občanského soužití či obecně závazných vyhlášek.

"Z řad občanů zaznívají hlasy volající po zřízení městské policie, protože jejich pocit bezpečí se snižuje. Samospráva nemá mnoho šancí bez městské policie ovlivnit právě pocit bezpečí svých občanů. I když město zvažuje vytvoření pozic asistentů prevence kriminality, bez městské policie jsou jejich činnost a přínos výrazně omezeny," řekl na posledním zastupitelstvu starosta Kraslic Jan Šimek. V rozpočtu pro rok 2024 však bude muset město najít předpokládané náklady ve výši zhruba pěti milionů korun. Ty mají pokrýt počáteční náklady na vybavení a postupně vynakládané personální náklady. V Kraslicích se prozatím mluví o pěti strážnících včetně velitele. Schválení vyhlášky je prvním krokem. Následovat bude prosincové hlasování zastupitelů o uvolnění prostředků z rozpočtu města. V rámci diskuze na kraslickém zastupitelstvu zazněl návrh, aby činnost městské policie byla vykonávána prostřednictvím Městské policie Rotava nebo Městské policie Sokolov na základě veřejnoprávní smlouvy, kdy by byl k dispozici strážník, který by vykonával svou činnost pouze na území Kraslic.

"Tuto možnost jsem diskutoval jak se starostou Sokolova Petrem Kubisem i starostou Rotavy Michalem Červenkou, kteří shodně takovýto návrh nevidí jako reálný a nepovažují jej za smysluplný," dodal Šimek.

Také v Lokti zvedla většina zastupitelů ruku pro obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie. Podle vedení města je největším problémem špatné parkování řidičů, nedodržování dopravního značení a absence státních policistů.

"Od covidu zažívá naše město velký nápor turistů. Je nutné na to reagovat. Řešili jsme situaci se státní policií. Odchody policistů do civilu jsou ale značné a navíc nemají na starosti jen Loket. Pod rajon loketských státních policistů spadá i Nové Sedlo, Staré Sedlo a Horní Slavkov. Jen v loketské Sportovní ulici je doteď řešeno 300 pokut a pořád narůstají. Štve nás, že budeme suplovat práci státní policie," řekl na zasedání zastupitelů starosta Lokte Zdeněk Bednář s tím, že stejně jako další zastupitelé chápe, že přednost u státních policistů mají trestné činy a ne přestupky za parkování.

Místostarosta Lokte Petr Zahradníček potvrdil jeho slova s tím, že dopravní značky řidiči prostě ignorují. "Bohužel nic jiného než restrikce zřejmě nepomůže. Městská policie ale nebude jen o dopravě. Měla by dohlížet i na veřejný pořádek, zajišťování různých akcí či asistovat u bezpečné cesty dětí do škol," řekl. Zároveň nastínil náklady na zřízení policie s tím, že pomoci finančně by mohl i Karlovarský kraj. "Samotné zřízení městské policie odhadujeme na 800 tisíc korun až jeden milion. Zde by nám mohla pomoci individuální dotace z kraje. Jsme turisticky nejnavštěvovanější lokalitou regionu. Náklady na jednoho strážníka za rok pak vychází na 900 tisíc korun. Roční provoz městské policie odhadujeme na 1,5 milionu korun. Je to finančně náročné, ale odhadem až třetina ročního provozu by se mohla vrátit z pokut. Dva kvalitní strážníky by neměl být problém sehnat," dodal Zahradníček na posledním zasedání zastupitelů. Debata se vedla také o tom, kde by měla být služebna. Z několika variant se přiklání vedení města k budově internátu, který sídlí přímo na náměstí. V prvním patře by se však musela provést rekonstrukce.

V současné době plnohodnotnou městskou policií v kraji disponují města Aš, Františkovy Lázně, Cheb, Chodov, Karlovy Vary, Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně, Nejdek, Nové Sedlo, Ostrov, Potůčky, Rotava a Sokolov.