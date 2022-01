Na nich chce město zveřejnit své oficiální facebookové stránky Kraslic kde budou relevantní informace. Dalším krokem by měla být větší kvalita a také záznam z jednání zastupitelů. V neposlední řadě budou mít občané možnost, pokud to epidemiologická situace dovolí, navštívit osobně starostu Otakara Miku.

"Na sociálních sítích existuje řada skupin, které se zabývají děním v Kraslicích a okolí. Chceme založit oficiální stránky města Kraslice, kde budeme přinášet pravdivé a aktuální informace o dění v našem městě," potvrdil starosta Mika.

Na sociálních sítích existují skupiny s názvem Město Kraslice. V jedné z nich je naposledy vložen příspěvek v roce 2013. Druhá zase slouží rodinným fotkám nebo příspěvkům s aktuálním počasím. Také zde hned v několika příspěvcích prezentují jednoho ze senátorů, který navštívil firmu Amati Denak. Správci skupin nejasní, informace o rozvoji, hospodaření, problémech města či jiných aktivitách například obyvatel žádné. Sledovanost mizivá. Čísla 67 a 186 sledujících svědčí o tom, že tyto profily téměř nikoho nezajímají.

Mnohem sledovanější jsou Historické Kraslice, Kam v Kraslicích či Kraslice a okolí. Zde už jde o tisíce sledujících.

Krasličáci také volají po záznamech z jednání zastupitelů. Ty sice město vysílá online, ale kdo nemá čas se připojit nebo si jednání sám nenahraje, už ho zpětně nedohledá. I to chce nové vedení města změnit. "Když to jde jinde, proč by to nešlo i v Kraslicích," konstatuje starosta.

Do třetice slíbil starosta osobní setkání s občany. "Pokud to epidemiologická situace dovolí, může každé pondělí od 16 hodin kdokoliv přijít na osobní rozhovor do kanceláře starosty," dodal Mika.

"V ostatních městech jde o naprosto běžné věci. Jsem rád, že i Kraslice se rozhodly jít tímto směrem. Radnice mají být svým občanům, jak se říká, otevřené," myslí si Simon Lorenz z Kraslic.