"V neděli jsme pozvali na společnou debatu všechny zvolené budoucí členy zastupitelstva a navrhli jsme spolupráci napříč všemi stranami. Přednesli jsme touhu o zastupitelstvu bez koalic a opozice, protože věříme, že ve spolupráci všech je síla a budoucnost našeho města. Jsme velice rádi, že se náš návrh zatím neformálně setkal s kladným přijetím všech zúčastněných. Zda to bude fungovat ukáže čas. My věříme, že ano. Je to první a velmi významný krok k pozitivním změnám a společné práci pro město," řekl lídr strany Jan Šimek. Toho voliči poslali do zastupitelstva, když získal 483 hlasů. Preferenčními hlasy ho přeskočila dvojka kandidátky Alena Boháčová, která dostala hlasů 511, což je nejvíce ze všech zvolených zastupitelů. O post starosty bude usilovat lídr vítězné kandidátky Jan Šimek.

"Ještě jednou děkujeme voličům za důvěru, kterou přeměnili do hlasovacích lístků. Budeme dělat vše proto, aby byla naplněna na maximum. Nebude to lehké naše město vyzvednout z popela a nebude to hned. Ale pokud jste zvolili 17 zastupitelů, kteří mají jedinou motivaci a tou je naše město, půjde to. Věříme tomu," dodal Šimek.

"Ustavující jednání zastupitelstva města Kraslice se bude konat v pondělí 17. října od 17 hodin ve velkém sále Domu kultury. Hlavním bodem programu bude slib nových zastupitelů a volba nových orgánů města," řekl starosta Kraslic Otakar Mika.