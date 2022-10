Do Kraslic míří oblíbená kapela Roháči z Lokte. Zahrají v tamním domě kultury v pátek 7. října od 19. hodin. V rodném listě mají Roháči uvedený rok narození 1975 a místo narození Loket. Za dobu jejich existence věhlas kapely daleko přesáhl hranice regionu. Své příznivce mají po celé České republice.

Roháči z Lokte. | Foto: Archiv kapely

Roháči byli zpočátku zařazeni do kategorie, které se říkalo moderní trampská píseň. Jak šly roky, pro Roháče začali psát různí autoři. To ovlivnilo vývoj skupiny natolik, že pozvolna vplula do vod folku a vymanila se svým příznivcům z dosud jasné škatulky - trampská skupina. Protože Roháči nelpí pouze na vlastní tvorbě a vyznávají repertoárovou pestrost, objevují se v jejich repertoáru i skladby z oblasti country, jazzu, spirituálů nebo písní lidových. Vydali také devět alb, nahráli spoustu trvalek pro rádia, absolvovali četná natáčení pro televize. Vystupují na různých festivalech a přehlídkách, uvádí své celovečerní koncerty. Vstupné na páteční kraslický koncert kapely je 100 korun.