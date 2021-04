Věznice Kynšperk nad Ohří se zapojila do mezinárodní umělecké soutěže Zpět do života, kterou vyhlásila nevládní organizace Art and Prison e.V. pro vězněné osoby. Do berlínského střediska nadace poslala vloni na podzim práce čtyř odsouzených z Kynšperka. Nyní se jeden z nich, devětatřicetiletý Zdeněk, umístil v první stovce.

V kynšperské věznici malují pro radost i ventilaci. Nyní bodovali v Berlíně. | Foto: VSČR

"Do soutěže bylo zařazeno 489 uměleckých děl z mnoha evropských zemí a Spojených států. Z České republiky putovalo do soutěže celkem 31 prací. Vedle kynšperské věznice to byla díla z věznice Břeclav, Heřmanice, Jiřice, Liberec, Odolov, Ostrava, Pardubice, Rapotice, Světlá nad Sázavou a Rýnovice. Odsouzený z Věznice Rýnovice se umístil na krásném druhém místě, dalších osm prací pak do stého místa," řekla mluvčí kynšperské věznice Petra Bělíková.