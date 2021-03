Zcela nejhůře v celé České republice je na tom, co se týká úmrtí v lednu, Karlovarský kraj. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

„V lednu letošního roku zemřelo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 670 osob, což představuje více než dvojnásobné navýšení oproti lednovému průměru z let 2015–2019. Je to nárůst o 117,1 procenta,“ informuje Jana Špačková z Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Jak dodala, tento nárůst byl vůbec nejvyšší mezi všemi regiony České republiky. „Počty zemřelých navíc jako v jediném kraji v průběhu jednotlivých kalendářních týdnů měsíce ledna plynule rostly,“ upřesňuje Jana Špačková.

Mezi mrtvými převažují muži nad ženami. Zemřelo jich 361, žen 309. Ve srovnání s průměrem předešlých let počet úmrtí u mužů narostl až na 128,2 procenta.

„Co se týče věkové struktury, tak nejmarkantnější nárůst úmrtí sledujeme u skupiny obyvatel 74 až 85 let, a to o 160 procent. Velmi vysoký nárůst počtu zemřelých byl zaznamenán také u věkové kategorie 65 až 74 let, o 147,4 procenta, a u 85letých a starších, o 104,1 procenta,“ pokračuje analytička.

Nárůst úmrtí evidují statistici v důsledku pandemie covidu také v jiných regionech. Nikde ovšem nejsou čísla tak dramatická jako právě v Karlovarském kraji.

„Mezi dalšími regiony vysoce převyšujícími lednový průměr zemřelých z let 2015 – 2019 je Královéhradecký kraj, kde byl nárůst o 85,3 procenta. Následuje jej kraj Moravskoslezský s nárůstem o 62,8 procenta. Nejmenší změny jsme naopak zaznamenali v Praze, Plzeňském a Jihočeském kraji,“ uzavírá Špačková.

Nejčernějším dnem v novodobých dějinách Karlovarského kraje byl 8. únor, kdy v regionu zemřelo 28 lidí. V souvislosti s covidem podle Ministerstva zdravotnictví od začátku epidemie zemřelo už 1274 obyvatel kraje. Situace se ale už lepší a začínají klesat i „černé statistiky“, ve čtvrtek zemřeli v souvislosti s covidem čtyři lidé, ve středu devět, v úterý šest.

Karlovarský politolog Dominik Jandl vysledoval, že zatímco v rámci celé republiky zemřelo v důsledku covidu 0,21 procenta obyvatel, v Karlovarském kraji je to 0,43 procenta. „Úmrtnost se nejvíce dotkla Chebska, kde s koronavirem zemřelo 0,55 procenta lidí z celkového počtu obyvatel, na Sokolovsku to bylo 0,38 procenta, na Karlovarsku pak 0,31 procenta,“ vysvětluje politolog.

Problémy s velkým počtem úmrtí ještě více prohloubila havárie na peci jediného krematoria, které Karlovarský kraj využívá. Kvůli přetíženým kapacitám kraj navíc nechal ke krematoriu přistavit i mobilní márnici.

Od pondělí by mohl být podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) ale provoz krematoria opět spuštěn. Spalovací pec se minulý týden, zřejmě vlivem nárůstu žehů o dvě stě procent, roztrhla a pec musela být odstavena. „Během pátku by měla být pec opravena, v průběhu soboty a neděle budou provedené opravy na zařízení vysychat a od pondělí by měl být provoz opět spuštěn,“ říká primátorka.

V následujícím týdnu se také uskuteční schůzka vedení města se zástupci Teplotechny, která pec do krematoria instalovala, a bude rozhodnuto o dalším postupu. „Jsme si vědomi toho, že krematorium jelo nad rámec jeho skutečných provozních kapacit. Pro město je důležité, aby se za daných okolností podařilo pec opravit a krematorium mohlo být opět zprovozněno. V současné době nejsme jediní, kdo má podobné potíže, bohužel je řeší většina krajů. Byl zázrak, že se nám podařilo situaci takto rychle vyřešit. Díky ochotě a vysokému pracovnímu nasazení dodavatelské firmy tak nebudeme muset vozit nebožtíky mimo náš region,“ dodává primátorka.

O tom, že využití krematoria je z větší části regionální, tedy ne pouze v rámci města Karlovy Vary, mluvila primátorka i se zástupci kraje. „Věřím, že kraj se k situaci tedy postaví čelem a na případné dřívější výměně pece se bude podílet. Je to velmi těžká situace, která zasahuje do životů nás všech,“ uvádí primátorka.