„Jde o další investici, ze které budou profitovat jak naši zaměstnanci, tak klienti naší nemocnice,“ uvedla u příležitosti spuštění technologie Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, do které sokolovská nemocnice stejně jako Deník patří. Nemocnice se snaží dlouhodobě investovat do modernizace svých zařízení a z nákupů špičkové techniky těží hlavně její pacienti. „Tak to bude i v tomto případě, kdy robotizace skladu lékárny výrazně zkrátí čekací dobu na výdej léků. A pro zaměstnance půjde především o zjednodušení práce, ubude jim hlavně běhání mezi regály a zrychlí se i zpracování výdeje léků pro potřeby oddělení samotné nemocnice,“ řekla generální ředitelka.

Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP daly miliony korun na kulturu a sport

To ostatně potvrzuje i vedoucí nemocniční lékárny Ludmila Debnárová, podle které sebelépe zorganizované klasické skladování nemůže konkurovat technickému řešení. „To, kvůli čemu naši zaměstnanci dříve nachodili každý den velké množství kilometrů, se nyní dá zvládnout z jednoho místa a za zlomek času,“ sdělila vedoucí lékárny. Jak zdůraznila, přestože lékárníkům ubude část práce, nebude to ale v žádném případě znamenat ohrožení jejich pracovních míst. „Technika je jedna věc, ale léky musí vždy vydávat lidé s potřebnou kvalifikací, kteří dokáží vyhodnotit potřeby pacienta, navrhnout případnou náhradu léku, který není zrovna k dispozici a podobně. To za nás žádná technika neudělá,“ upozorňuje vedoucí lékárny. Nahrazení člověka robotem v podobné situaci nepřipouští ani současná legislativa. „Pro nás bude mít zavedení nového systému hlavně tu výhodu, že budeme mít víc času například na přípravu vlastních léků, nebo na interakci s jednotlivými odděleními nemocnice,“ uzavírá výhody nového systému vedoucí lékárny.

Robotický systém skladování nebude využíván pro opiáty, dále pro léky které se musí skladovat v chladném prostředí, a také nebude využit pro zboží velkých rozměrů. Nový multifunkční robotický sklad MT.XL je největší svého druhu v České republice. Měří na délku přes deset metrů, na výšku má téměř 3,5 metru a dosahuje šířky 1,5 metru a prázdný váží osm tun. Do jeho útrob se vejde přes 30 tisíc balení léků, léčivých přípravků a dalšího zboží. Od běžných lékárenských robotů u nás se navíc odlišuje jednou zásadní vlastností. Je plně automatizovaný. Za hodinu bude schopen naskladnit až 180 krabiček.