V našem kraji vznikají nové aleje

Stovka nových javorů, deset platanů, starost o louku či o druhovou pestrost stromů. To je činnost spolků obcí i obyčejných lidí v regionu zapojených do akce Sázíme budoucnost. Aktuálně se počet vysázených stromů v celé České republice zastavil na čísle více než 570 tisíc. Do roku 2024 jich má být 10 milionů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal